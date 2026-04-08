Uno a uno, los 10 puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para desactivar el conflicto en Medio Oriente + Seguir en









El acuerdo abre una ventana de negociación clave en Medio Oriente y define condiciones que podrían cambiar el rumbo del conflicto.

Irán propone un acuerdo de 10 puntos que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz bajo control militar. Imagen generada con IA

Estados Unidos e Irán avanzaron hacia un acuerdo preliminar de diez puntos que establece un alto el fuego de dos semanas condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz y al inicio de negociaciones en Pakistán, en un intento por desactivar el conflicto en Medio Oriente y abrir una vía hacia un entendimiento más amplio.

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Los detalles del entendimiento comenzaron a conocerse luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara una tregua temporal si Teherán habilita nuevamente el tránsito por el estratégico corredor marítimo. En esa línea, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso será permitido durante 14 días bajo control militar.

mojtaba jamenei donald trump (2) Estados Unidos acepta un alto el fuego temporal mientras avanzan las negociaciones diplomáticas. Uno a uno: los 10 puntos del acuerdo El esquema presentado por Irán fija una hoja de ruta con condiciones concretas que buscan reordenar el escenario regional y avanzar hacia una desescalada del conflicto:

Reapertura del estrecho de Ormuz bajo control militar iraní.

bajo control militar iraní. Tránsito marítimo coordinado con las fuerzas armadas de Irán.

Alto el fuego temporal por un período de dos semanas.

por un período de dos semanas. Fin de la guerra contra Irán y sus aliados.

Retirada de las fuerzas de combate estadounidenses de todas las bases regionales.

estadounidenses de todas las bases regionales. Levantamiento de sanciones primarias impuestas a Irán.

primarias impuestas a Irán. Eliminación de sanciones secundarias internacionales.

internacionales. Liberación de activos iraníes congelados en el exterior.

congelados en el exterior. Pago de una indemnización completa a Irán.

completa a Irán. Garantía de no nuevos ataques contra el territorio iraní. Negociaciones en Islamabad y tensiones latentes Las conversaciones para definir los términos finales del acuerdo se llevarán adelante en Islamabad, con la mediación del primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes ya participaron en los contactos previos.

Desde Washington, Trump aseguró que dará marcha atrás con sus amenazas de atacar infraestructura civil iraní si se respeta la tregua, aunque insistió en que la reapertura del estrecho de Ormuz debe ser “completa, inmediata y segura”. Además, Israel se sumó al alto el fuego temporal y suspenderá los bombardeos durante ese período.

trump irán Trump suspende los bombardeos y abre una ventana de diálogo por dos semanas. De todos modos, desde Teherán advirtieron que el conflicto no está cerrado. En un comunicado oficial, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional señaló: “Se subraya que esto no significa el fin de la guerra. Seguimos preparados para la acción, y si el enemigo comete el más mínimo error, responderemos con toda nuestra fuerza“. Por su parte, el mandatario estadounidense afirmó: “He decidido suspender el bombardeo y el ataque contra Irán por un período de dos semanas. Este será un alto el fuego de doble vía”, en una decisión que llegó poco antes de que venciera el ultimátum impuesto. Aunque el acuerdo todavía es preliminar, el canal de diálogo abierto aparece como una oportunidad concreta para frenar la escalada y avanzar hacia una solución más duradera en Medio Oriente.