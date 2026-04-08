Como guiño a las provincias aliadas, el Gobierno busca reformar la ley de Glaciares en Diputados + Seguir en









El cambio transfiere a los distritos una mayor capacidad para determinar qué áreas glaciares son resguardadas.

Este miércoles tendrá lugar la primera sesión ordinaria del año en Diputados. Mariano Fuchila

En lo que será la primera sesión ordinaria del año en Diputados, el Gobierno buscará concretar la reforma a la ley de Glaciares que logró dictaminar 24 horas antes. El Senado ya le dio media sanción a la propuesta el pasado 26 de febrero. La sesión iniciará a las 15 y se espera una movilización en las afueras del Congreso.

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El proyecto que cambia la Ley 26.639 propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva. Además, transfiere a las provincias una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas.

El oficialismo tiene optimismo para sacar la ley con los votos de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y los apoyos de los provincialistas salteños, sanjuaninos, catamarqueños y tucumanos. También anticipan contar con respaldos provenientes de Unión por la Patria -que mayoritariamente se opondrá-, desde representantes de provincias mineras. El rechazo también llegará desde el interbloque Unidos y el Frente de Izquierda. Sectores que antagonizan con el proyecto ya apuntan en la instancia de judicialización, con el antecedente de la sucesión de fallos contra la reforma laboral.

En simultáneo, a las 16 en el Senado se presentará Federico Sturzenegger para defender la ley Hojarasca, mientras que se analiza una posible sesión en la Cámara alta el próximo jueves para validar pliegos.

José Peluc Nicolás Mayoraz Diputados Sesión en Diputados: la estrategia de la oposición La oposición aprovechará el recinto para reinstalar los temas que en las últimas semanas golpearon la agenda de la Casa Rosada. Entre ellos, volverán a escena los cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la polémica por los créditos hipotecarios otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.

Los bloques opositores impulsarán pedidos de informes e iniciativas de interpelación vinculadas a Adorni, en medio de las denuncias por presuntas inconsistencias patrimoniales y el uso de recursos oficiales. Así intentarán anticipar la visita del jefe de Gabinete a presentar su defensa de gestión el 29 de abril. También buscarán sumar al debate el caso de los préstamos millonarios que recibieron dirigentes libertarios, una controversia que ya derivó en presentaciones judiciales y reclamos para revisar las carpetas crediticias y los criterios de otorgamiento. En paralelo, la oposición intentará avanzar con un pronunciamiento para que la Argentina se mantenga al margen de eventuales conflictos bélicos internacionales, luego de las declaraciones del presidente Javier Milei durante su reciente gira por Estados Unidos. Más allá de las dificultades numéricas para que estos planteos prosperen, en el Congreso descuentan que la sesión servirá como caja de resonancia de la crisis política que atraviesa el oficialismo. El PRO, por su parte, buscará mantener distancia del caso Adorni y evitar quedar alineado con una ofensiva que, por ahora, no parece reunir los votos necesarios para avanzar.