El dólar oficial se mantiene abajo de $1.400 y aumenta la brecha entre los financieros + Seguir en









En un contexto global volátil por la tensión en Medio Oriente, el tipo de cambio oficial se sostuvo estable el Banco Central continuó con compras en el mercado.

A cuánto cotiza el dólar este lunes. Depositphotos

El mercado cambiario local volvió a mostrar una dinámica divergente este martes: mientras el dólar oficial se mantuvo por debajo de los $1.400 en el segmento mayorista, los dólares financieros retomaron la presión alcista y ampliaron la brecha cambiaria. Este miércoles, los gurúes del mercado darán a conocer sus perspectivas para el tipo de cambio los próximos meses, así como se espera una corrección del dato de inflación.

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El tipo de cambio mayorista avanzó apenas $0,5 hasta los $1.392,5, luego de la baja registrada en la rueda previa, y se ubicó todavía a una distancia del 19,7% respecto del techo de la banda cambiaria. En la jornada se operaron más de u$s438 millones en el segmento contado. En paralelo, los contratos de dólar futuro registraron subas generalizadas de hasta 0,4%, con el mercado proyectando un tipo de cambio mayorista en torno a los $1.414 hacia fines de abril. El volumen negociado en futuros alcanzó los u$s977 millones.

En el segmento minorista, el promedio de entidades financieras relevado por el Banco Central (BCRA) se ubicó en $1.418,87 para la venta, mientras que en el Banco Nación cerró en $1.415. De esta forma, el dólar tarjeta se posicionó en $1.839,5. Por su parte, el dólar blue retrocedió $5 hasta los $1.395, marcando su valor más bajo en casi siete meses.

Por qué subió la brecha entre el MEP y el CCL Distinta fue la dinámica en los dólares financieros. El MEP avanzó levemente a $1.430,16, mientras que el contado con liquidación (CCL) trepó a $1.485,31 y llegó a superar los $1.500 durante la rueda. Así, la brecha entre el oficial y el CCL se amplió hasta rozar el 7%.

Según operadores del mercado, la menor liquidez en el segmento bursátil contribuyó a la presión sobre el CCL. En particular, incidió la reciente colocación de deuda internacional de Vista Energy por u$s500 millones, que habría absorbido parte de los dólares disponibles en el sistema.

En este contexto, el Banco Central mantuvo su estrategia de intervención en el mercado de cambios. La entidad compró u$s93 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), acumulando 61 ruedas consecutivas con saldo positivo. En lo que va del año, las compras superan los u$s4.581 millones. Como resultado, las reservas brutas crecieron en u$s174 millones y alcanzaron los u$s44.442 millones. BCRA Banco Central El Banco Central mantuvo su estrategia de intervención en el mercado de cambios. Mariano Fuchila Expectativa por el REM en un escenario atravesado por la guerra Este miércoles el Banco Central publicará el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a marzo, que incluirá las proyecciones de analistas sobre inflación, tipo de cambio y nivel de actividad. Las estimaciones llegan en un contexto distinto al de meses anteriores, atravesado por el impacto global del conflicto en Medio Oriente. Mientras el tipo de cambio se mantiene relativamente estable en el corto plazo, la actividad económica muestra señales de heterogeneidad entre sectores. En el último REM disponible, la inflación de febrero fue estimada en 2,7%, por encima del 2,1% previsto previamente, y las proyecciones para los meses siguientes también se ajustaron al alza. En cuanto al dólar, los analistas esperan que el tipo de cambio oficial avance por debajo de la inflación tanto en 2026 como en los próximos 12 meses. Sin embargo, para el segundo semestre comienzan a aparecer señales de una posible aceleración.

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