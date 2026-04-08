EN VIVO: En un giro diplomático, Donald Trump anunció una tregua con Irán y dijo que el estrecho de Ormuz volverá a operar con normalidad

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Uno a uno, los 10 puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para desactivar el conflicto en Medio Oriente

DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI Imagen generada con IA

Estados Unidos e Irán avanzaron hacia un acuerdo preliminar de diez puntos que establece un alto el fuego de dos semanas condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz y al inicio de negociaciones en Pakistán, en un intento por desactivar el conflicto en Medio Oriente y abrir una vía hacia un entendimiento más amplio.

Los detalles del entendimiento comenzaron a conocerse luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara una tregua temporal si Teherán habilita nuevamente el tránsito por el estratégico corredor marítimo. En esa línea, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso será permitido durante 14 días bajo control militar.

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