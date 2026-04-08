EN VIVO: En un giro diplomático, Donald Trump anunció una tregua con Irán y dijo que el estrecho de Ormuz volverá a operar con normalidad

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán en un intento por descomprimir la creciente tensión en Medio Oriente. Según explicó, el acuerdo incluye el compromiso de Teherán de permitir nuevamente la libre circulación de buques a través del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético global. La tregua, de carácter temporal, busca abrir una ventana para avanzar en negociaciones más amplias y evitar una escalada militar de mayor alcance.
Uno a uno, los 10 puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para desactivar el conflicto en Medio Oriente
Estados Unidos e Irán avanzaron hacia un acuerdo preliminar de diez puntos que establece un alto el fuego de dos semanas condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz y al inicio de negociaciones en Pakistán, en un intento por desactivar el conflicto en Medio Oriente y abrir una vía hacia un entendimiento más amplio.
Los detalles del entendimiento comenzaron a conocerse luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara una tregua temporal si Teherán habilita nuevamente el tránsito por el estratégico corredor marítimo. En esa línea, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso será permitido durante 14 días bajo control militar.
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