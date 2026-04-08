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8 de abril 2026 - 08:41

EN VIVO: En un giro diplomático, Donald Trump anunció una tregua con Irán y dijo que el estrecho de Ormuz volverá a operar con normalidad

buque indio en el estrecho de ormuz
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Donald Trump intensifica la presión sobre Irán con una cuenta regresiva para garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz. La tensión crece por el impacto global que podría tener un conflicto en uno de los puntos clave del comercio petrolero.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas con Irán en un intento por descomprimir la creciente tensión en Medio Oriente. Según explicó, el acuerdo incluye el compromiso de Teherán de permitir nuevamente la libre circulación de buques a través del estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio energético global. La tregua, de carácter temporal, busca abrir una ventana para avanzar en negociaciones más amplias y evitar una escalada militar de mayor alcance.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una porción significativa del petróleo que se comercializa en el mundo, se convirtió en el eje central del conflicto en las últimas semanas. La posibilidad de bloqueos o enfrentamientos en la zona había encendido las alarmas en los mercados internacionales y entre las principales potencias. En este contexto, el anuncio del alto el fuego y la apertura del paso marítimo representa un alivio inicial, aunque persisten las dudas sobre la sostenibilidad del acuerdo y la evolución de las relaciones entre Washington y Teherán.

En este contexto, la cuenta regresiva planteada por Trump funcionó como una señal clara de urgencia, buscando una respuesta rápida de Irán mientras aumenta la tensión en una región históricamente marcada por conflictos estratégicos.

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Uno a uno, los 10 puntos clave del acuerdo entre EEUU e Irán para desactivar el conflicto en Medio Oriente

DONALD TRUMP MOJTABA JAMENEI

Estados Unidos e Irán avanzaron hacia un acuerdo preliminar de diez puntos que establece un alto el fuego de dos semanas condicionado a la reapertura del estrecho de Ormuz y al inicio de negociaciones en Pakistán, en un intento por desactivar el conflicto en Medio Oriente y abrir una vía hacia un entendimiento más amplio.

Los detalles del entendimiento comenzaron a conocerse luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara una tregua temporal si Teherán habilita nuevamente el tránsito por el estratégico corredor marítimo. En esa línea, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso será permitido durante 14 días bajo control militar.

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Irán celebró una "gran victoria" tras el alto al fuego con EEUU y avisó: "Tenemos la mano en el gatillo"

buque estrecho ormuz

Tras confirmarse este martes el alto al fuego bilateral de dos semanas entre Irán y Estados Unidos, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní presentó el acuerdo como una “gran victoria” y afirmó que Washington aceptó negociar bajo sus condiciones, aunque dejó una fuerte advertencia: “Tenemos la mano en el gatillo” ante cualquier error del enemigo.

En un duro comunicado oficial, el máximo organismo de seguridad de Teherán sostuvo que “el enemigo ha sufrido una derrota innegable, histórica y aplastante” en lo que definió como una guerra “traicionera, ilegal y criminal” contra la nación iraní. A su vez, detallaron que el acuerdo cuenta con la aprobación del ayatolá Mojtaba Jameneí.

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Antes del fin del ultimátum, Donald Trump informó un alto el fuego temporal con Irán

donald trump venezuela

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este martes que accede a "suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", siempre y cuando Irán abra por completo e inmediatamente el estrecho de Ormuz.

Trump dio la noticia en su red social Truth apenas una hora y media antes de que se cumpliera el ultimátum que el mismo le dio a la República Islámica. Por su parte, Pakistán apareció en los últimos días como un Estado clave para generar al menos un alto al fuego. Islamabad alojó negociaciones indirectas entre EEUU e Irán y propuso el "acuerdo bilateral".

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