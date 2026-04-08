Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 8 de abril

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Guerra y mercados: más allá de lo que pase el daño será duradero

Por Jorge Herrera

Desde hace semanas los analistas llenan los medios de comunicación con una opinión consensuada: se desconoce la duración de la guerra con Irán y, hasta que no se recopile más información sobre si terminará pronto o se prolongará, no se pueden evaluar fácilmente las repercusiones en los precios del petróleo y la economía. Esta es una visión válida hasta cierto punto, pero no es suficiente, advierte el economista Mark Sobel quien además de ser un veterano funcionario del Tesoro de Estados Unidos, lideró la diplomacia financiera internacional durante dos décadas. Para él, pase lo que pase, quedará una América dañada de forma duradera y un daño aún más irreparable al orden basado en normas.

Sobel consideraba que a pesar de las aparentes negociaciones que pregonaba Donald Trump, había buenas razones para creer que las consecuencias serán más graves y prolongadas, y que se extenderán mucho más allá de los precios de la energía. “Los responsables políticos deberían prepararse para estos escenarios de contingencia a largo plazo”, alertó desde su sillón del OMFIF, un reconocido “think tank” internacional.

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