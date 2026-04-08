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8 de abril 2026 - 08:34

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 8 de abril

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

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El dólar oficial mayorista cedió levemente a $1.392,50, mientras que el blue cayó a $1.395. Por el contrario, el CCL se acercó a los $1.500. En paralelo, los ADRs volvieron a caer y el S&P Merval en dólares cerró por debajo de los 2.000 puntos.

El miércoles, se acumulan varios datos claves para los mercados: luego de la tregua por dos semanas entre Donald Trump e Irán, se publicará las actas de la última reunión de la Fed y la UE informa el dato de ventas minoristas del mes de febrero.

En el ámbito local, el INDEC publica el índice de producción industrial minero de febrero, el BCRA publica el relevamiento de expectativas de mercado(REM) e marzo y CABA da a conocer datos de indigencia y pobreza por ingresos y estratificación de cuarto trimestre de 2025.

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El Gobierno aprobó la garantía para un crédito de u$s30 millones destinado a obras en Chaco

El Gobierno aprobó el modelo de contrato de garantía para un préstamo por hasta USD 30 millones destinado a financiar obras en la provincia del Chaco. La decisión se formalizó este miércoles a través del Boletín Oficial, mediante el Decreto 229/2026.

El financiamiento será otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y estará destinado a ejecutar el “Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Prioritaria de la Provincia del Chaco”.

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Guerra y mercados: más allá de lo que pase el daño será duradero

Por Jorge Herrera

Desde hace semanas los analistas llenan los medios de comunicación con una opinión consensuada: se desconoce la duración de la guerra con Irán y, hasta que no se recopile más información sobre si terminará pronto o se prolongará, no se pueden evaluar fácilmente las repercusiones en los precios del petróleo y la economía. Esta es una visión válida hasta cierto punto, pero no es suficiente, advierte el economista Mark Sobel quien además de ser un veterano funcionario del Tesoro de Estados Unidos, lideró la diplomacia financiera internacional durante dos décadas. Para él, pase lo que pase, quedará una América dañada de forma duradera y un daño aún más irreparable al orden basado en normas.

Sobel consideraba que a pesar de las aparentes negociaciones que pregonaba Donald Trump, había buenas razones para creer que las consecuencias serán más graves y prolongadas, y que se extenderán mucho más allá de los precios de la energía. “Los responsables políticos deberían prepararse para estos escenarios de contingencia a largo plazo”, alertó desde su sillón del OMFIF, un reconocido “think tank” internacional.

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