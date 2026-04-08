Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 8 de abril

El dólar oficial mayorista cedió levemente a $1.392,50, mientras que el blue cayó a $1.395. Por el contrario, el CCL se acercó a los $1.500. En paralelo, los ADRs volvieron a caer y el S&P Merval en dólares cerró por debajo de los 2.000 puntos.
El Gobierno aprobó la garantía para un crédito de u$s30 millones destinado a obras en Chaco
El Gobierno aprobó el modelo de contrato de garantía para un préstamo por hasta USD 30 millones destinado a financiar obras en la provincia del Chaco. La decisión se formalizó este miércoles a través del Boletín Oficial, mediante el Decreto 229/2026.
El financiamiento será otorgado por el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y estará destinado a ejecutar el “Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Prioritaria de la Provincia del Chaco”.
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