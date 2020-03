"Che, vos, negador..." el video que concientiza en redes sociales

CHE, NEGADOR

“Che vos negador…”. con esta frase empieza el video que se viralizó en las redes sociales. Durante todo el spot se escucha una voz en off que representa al coronavirus y se dirige a los que no cumplen con la cuarentena. El video pretende “que reaccionen los que ni siquiera reaccionan a una cuarentena obligatoria".

"El coronavirus en primera persona desafía a las negadoras y los negadores que siguen sin aislarse y quedarse en la casa, a que no se la hagan tan fácil”, afirmó Chiesa en su cuenta de Instagram.

El objetivo es exponer la influencia del coronavirus en primera persona para advertir sobre los riesgos de no cumplir la cuarentena. El video muestra cómo se expande el virus en las casas, en una conversación, en el trabajo, en los envases y en los papeles.

El video es una creación de Chiesa y del publicista Paul Del Campo, está dirigido por Anibal Vecchio, y la producción es de Bushi Contenidos.

"Negadora, negador, vos decís que tenes suerte porque acá me agarraron a tiempo y porque las estadísticas son por lejos mejores que la de Italia y España. Amo los negadores como vos... porque no me importa su clase social, ni la plata que tengas, si viajaste o no viajaste... o si queres aprovechar la plaza porque ahora está más vacía. No me importa si deambulas por tu barrio cerrado porque es ‘cerrado’", relata la voz en off.

“Yo ya estoy acá, y cada hora que te paseas sigo dándome más vida. Seguís dándome más vida", "Vos te seguís moviendo y me seguís negando y yo, me sigo desparramando", concluye el video.