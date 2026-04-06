Un auto eléctrico sorprende y toma el podio de los 0km más baratos de la Argentina + Seguir en









Por primera vez, un modelo chino y 100% eléctrico encabeza la tabla de los vehículos más accesibles del país, en un contexto donde los precios muestran comportamientos dispares según el segmento.

Los autos más baratos tienen nuevo líder

El mapa de los autos más económicos en la Argentina sumó en abril de 2026 un cambio histórico. El ranking dejó en lo más alto a un modelo eléctrico, algo inédito desde que se sigue la evolución de precios en este nicho.

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El protagonista es el JMEV Easy 3, un citycar de origen chino que logró posicionarse como el vehículo 0km más barato del mercado local. Comercializado por el Grupo Antelo, este modelo se caracteriza por su propuesta urbana, con una autonomía declarada de 330 kilómetros y una potencia de 68 caballos.

El precio fue determinante en este cambio de liderazgo. Con un valor de lista de 26.271.000 pesos, el JMEV Easy 3 logró superar por un margen mínimo al histórico referente del segmento, el Renault Kwid, que en abril se ubica en 26.360.000 pesos.

Detrás de este movimiento aparece un factor clave: la cotización del dólar. Al estar dolarizado, el precio del modelo chino se vio favorecido por la estabilidad cambiaria y la apreciación del peso, lo que le permitió ganar competitividad frente a otros autos del segmento.

Ranking de los 10 autos más baratos JMEV Easy 3 – $26.271.000

– $26.271.000 Renault Kwid – $26.360.000

– $26.360.000 Fiat Mobi – $27.350.000

– $27.350.000 Hyundai HB20 – $27.600.000

– $27.600.000 Jac S2 – $27.860.000

– $27.860.000 Fiat Argo – $29.930.000

– $29.930.000 Fiat Cronos – $31.120.000

– $31.120.000 Citroën C3 – $31.360.000

– $31.360.000 Peugeot 208 – $31.460.000

– $31.460.000 Chevrolet Onix – $31.505.900 Un mercado con dos velocidades El comportamiento de los precios muestra una particularidad en el mercado actual. Mientras los modelos de mayor valor —incluidos algunos de gama media— registraron bajas recientes por cambios impositivos, los autos más accesibles siguen otra lógica.

En este segmento, los valores tienden a mantenerse estables o acompañar la inflación, sin grandes ajustes a la baja. En ese contexto, el avance del JMEV Easy 3 aparece como una excepción clara dentro del listado. JMEV EASY 3 FOTO El protagonista es el JMEV Easy 3, un citycar de origen chino que logró posicionarse como el vehículo 0km más barato del mercado local. Este fenómeno refleja una dinámica de “doble velocidad”: por un lado, vehículos más caros que ajustan sus precios a la baja por cuestiones fiscales; por otro, los modelos de entrada que sostienen valores más rígidos. En paralelo, el ranking también deja ver una mayor diversidad de orígenes y propuestas. A la presencia consolidada de marcas tradicionales como Fiat, Renault y Chevrolet, se suman opciones de fabricantes asiáticos que comienzan a ganar terreno con estrategias de precio agresivas. El liderazgo del JMEV Easy 3 no solo marca un cambio en la tabla, sino también una señal de transformación en el mercado. La electrificación, incluso en los segmentos más económicos, empieza a ocupar un lugar que hasta hace poco parecía lejano.