Cumbre de economistas opositores: las mismas recetas, diferentes velocidades y ausencia del “cómo”

Las diferencias internas de Juntos por el Cambio se dan en el plano político, no en el rumbo económico que planean instaurar los postulantes. Los eufemismos pueden maquillar los hechos, pero no los cambian. Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich o Gerardo Morales proponen un plan de ajuste. Luego, está en el análisis del lector si la situación lo amerita o no. Las diferencias, en todo caso, aparecen en las velocidades y en el terreno de los matices.