ANSES: cuáles son las prestaciones que no cobran aguinaldo en junio 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el pago del medio aguinaldo para junio de 2026, junto con el aumento mensual de haberes. El beneficio alcanzará a jubilados y pensionados del sistema previsional nacional, que además recibirán el ajuste del 2,58% correspondiente a la movilidad vigente.

El Sueldo Anual Complementario se abonará durante el sexto mes del año y tomará como referencia el mejor ingreso mensual percibido entre enero y junio . En la mayoría de los casos, el haber de junio será el más alto del semestre, debido al incremento aplicado por ANSES. Esa actualización impactará directamente sobre el cálculo del aguinaldo.

Muchos titulares de prestaciones sociales consultan si también cobrarán ese ingreso extra. ANSES aclaró cuáles son los beneficios incluidos y qué grupos quedarán afuera del pago del SAC durante junio de 2026.

El organismo previsional confirmó que algunas prestaciones sociales no forman parte del régimen que contempla el pago del aguinaldo. Esa situación alcanza a titulares de programas y asignaciones administradas por ANSES.

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) no recibirán el Sueldo Anual Complementario en junio. El sistema previsional no incluye a esa asistencia dentro del esquema de liquidación del aguinaldo. Los titulares de Asignaciones Familiares tampoco accederán al pago extra de mitad de año. ANSES mantiene ese criterio porque esas prestaciones no integran el régimen jubilatorio.

El pago del SAC quedará reservado únicamente para jubilados y pensionados. El depósito se acreditará junto con los haberes mensuales según el calendario habitual del organismo. La actualización de junio también incluirá el bono extraordinario de $70.000 para sectores con menores ingresos. Ese adicional se sumará al haber mensual y al medio aguinaldo correspondiente al primer semestre. Las personas que perciban haberes superiores a la mínima pero inferiores a $473.317,99 cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar ese monto total. El esquema continuará vigente durante junio de 2026.

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Jubilados y pensionados de ANSES: cómo calcular el aguinaldo

El cálculo del medio aguinaldo se realiza sobre el mejor haber mensual recibido entre enero y junio. El valor final equivale al 50% de ese ingreso más alto. La jubilación mínima del Sistema Integrado Previsional Argentino pasará a $403.317,99 durante junio. El bono extraordinario agregará otros $70.000 al ingreso mensual. El medio aguinaldo para quienes cobran la mínima alcanzará los $201.659, por lo que el total bruto llegará a $674.976,99.

La jubilación máxima aumentará a $2.713.948,17 y el aguinaldo para ese segmento será de $1.356.974,08. El ingreso total ascenderá a $4.070.922,25 entre haber y SAC. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez equivaldrán al 70% de la jubilación mínima: $282.322,59. El aguinaldo para titulares de esas prestaciones será de $141.161,30, mientras que el total bruto llegará a $493.483,89 con el bono extraordinario incluido.

Las madres de siete hijos con Pensión No Contributiva mantendrán haberes equiparados a la jubilación mínima. El ingreso mensual alcanzará los $403.317,99 y el total ascenderá a $674.976,99 tras sumar bono y aguinaldo. Algunas beneficiarias también podrán acceder a la Tarjeta Alimentar si tienen hijos menores o con discapacidad a cargo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $322.654,39 en junio de 2026. El aguinaldo para titulares de esa prestación será de $161.327,20 por lo que el monto total alcanzará los $553.981,59 con el bono extraordinario incluido. La PUAM está destinada a personas mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para jubilarse. La prestación incluye cobertura médica de PAMI y acceso a asignaciones familiares de ANSES.