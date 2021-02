Luego de 34 años, Argentina tendrá un torneo de la WTA

Lewis Hamilton acaba de renovar su vínculo con Mercedes por apenas una temporada, más allá de a cual su futuro en la Fórmula 1 tras haberse consagrado séptuple campeón mundial sigue siendo un misterio. Según su padre, Anthony Hamilton, no será la posibilidad de seguir batiendo todos los récords de la máxima categoría la que lo llevará a tomar una decisión a fines de este año. En diálogo con la radio británica "TalkSport", el padre del piloto explicó: "No creo que el récord de campeonatos sea su objetivo. Quiere hacer otras cosas en la vida porque hay vida más allá de las carreras". "Por ahora está de acuerdo con seguir otro año más en Mercedes. Ambos tienen una larga relación y en este mundo la lealtad es algo importante", destacó también. Según Anthony, el deseo de Lewis es trascender lo deportivo y devenir en inspiración para que los más jóvenes se animen a perseguir un sueño y logren concretarlo. "Cuando se involucra en algo, lo hace al 100 por ciento", destacó en referencia tal vez también a la lucha contra el racismo y la discriminación que encabeza su hijo aprovechando su popularidad. En lo estrictamente deportivo, el padre de Hamilton confesó que "sabía que tenía talento cuando comenzó en kart, pero no imaginaba que este talento lo iba a llevar a conquistar siete títulos en la Fórmula 1".