Aseguran que el Atlético Madrid "está desesperado" por vender a Julián Álvarez al Arsenal inglés, pero no al Barcelona + Agregar ámbito en









La situación del delantero argentino es crítica y el club español quiere cortarla de raíz. Por ello, se contactó con el club de la Premier League para avanzar en una venta, pero los ingleses ponen como condición que el propio Álvarez comunique su deseo de jugar allí.

Afirman que el Atlético Madrid "esta desesperado" por vender a Julián Álvarez al Arsenal inglés, pero no al Barcelona

El presente y futuro de Julián Álvarez se volvió una situación de novela en España y todo el fútbol europeo. Desde que el delantero argentino declaró en pleno Mundial que se quiere ir del Atlético Madrid y su sueño es ser transferido al Barcelona, la controversia no paró de escalar hasta una situación insostenible.

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Según informó el periodista José Álvarez en el programa español El Chiringuito, el Atlético de Madrid está desesperado por vender a Julián Álvarez y busca activamente un acuerdo con el Arsenal de Inglaterra, aunque la única obsesión del club es evitar su traspaso al FC Barcelona.

La situación del delantero argentino se volvió un tornado insostenible en las últimas semanas. Los propios hinchas del Atlético lo desprecian y hasta el entrenador del equipo, Diego Simeone, lo expuso y validó los silbidos e insultos que recibe Julián.

En este contexto, el club "colchonero", según el reporte de El Chiringuito, ha iniciado gestiones directas con el club de Londres para intentar cerrar una operación que podría alcanzar los 150 millones de euros, lo que representaría un récord en la Premier League.

El mencionado periodista detalló: “El Atlético de Madrid está desesperado por vender a Julián Álvarez y es el que está llamando al Arsenal para intentar acercar posturas porque no tiene dinero para fichar. El Atlético está desesperado para que salga Julián, vista la situación que hay y quiere que se vaya al Arsenal, no quieren que siga en el Atlético Madrid. La única obsesión es que no vaya al Barcelona aunque pague lo que pague”.

Fabrizio Romano publicó en redes sociales que el Arsenal sigue atento a la situación de "La Araña" y valora la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Atlético de Madrid por el precio. Sin embargo, Romano advirtió que “Arsenal solo presentará una oferta si Julián decide abrir la puerta al traspaso: su postura será clave. Hasta ahora, Julián solo quería fichar por el Barcelona”. Cuánto pide el Atlético de Madrid por Julián Álvarez En paralelo, el Atlético de Madrid fijó el precio para dejar salir al delantero. Según informó The Athletic, el conjunto colchonero estaría dispuesto a negociar por 128 millones de libras, una cifra cercana a los 150 millones de euros. La postura del Atlético es clara con respecto al Barcelona: no quiere vender a Álvarez a un rival directo de La Liga. Por eso, la alternativa del Arsenal podría cobrar fuerza si el futbolista está dispuesto a escuchar la propuesta. Cuándo cierran las ventanas de fichajes en las principales ligas de Europa Estos son los horarios de cierre en hora argentina: Premier League (Inglaterra): martes 1 de septiembre, 18:00.

LaLiga (España): martes 1 de septiembre, 18:59.