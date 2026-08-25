Licitación de deuda: el mercado prevé un cambio de estrategia del Tesoro con prioridad para los bonos cortos

Luego de la suba del dólar mayorista por encima de los $1.500, los operadores de la city esperan el nuevo menú de bonos que ofrecerá el Ministerio de Economía para enfrentar $14 billones de vencimientos de la última semana de agosto.

El Ministerio de Economía podría liberar algunos pesos al mercado luego de la licitación de deuda en pesos de esta semana , en la que vencen unos $14 billones. En el mercado estiman que el nivel de renovación podría estar algo por debajo del 100%.

La sociedad de bolsa Adcap Grupo Financiero plantea en su ultimo informe semanal que el Tesoro nacional tiene previsto profundizar su estrategia de priorizar el corto plazo . Así, buscaría evitar una presión extra sobre las tasas que implicaría intentar plazos que superen las elecciones de 2027. Para ello, en el primer llamado, en el que vencieron $4,5 billones se ofrecieron solo bonos cortos y se renovó por la misma cifra que expiraba.

"Los próximos vencimientos por $13,9 billones probablemente requieran un menú más amplio y podrían resultar en un rollover significativamente inferior al 100% . Aun así, en nuestra visión, la única clase de activo capaz de atraer demanda relevante más allá de 2027 es el bono dual TAMAR/dólar-linked", señaló el reporte.

El menú de opciones se conocerá este martes. La Secretaría de Finanzas está terminado de dar la última puntada al llamado con la mirada puesta en el comportamiento de los mercados secundarios y el dólar de las ultimas ruedas.

Es que la divisa norteamericana viene experimentando un lento y controlado incremento en las últimas jornadas, en un proceso que tiene varios drivers. Alguno de ellos puede tener que ver con los datos de las encuestas de intención de voto para 2027.

El Tesoro enfrenta una nueva licitación de deuda en un escenario marcado por la tensión cambiaria y el desafío de renovar los vencimientos. En la city esperan que el Gobierno priorice instrumentos de corto plazo para captar pesos y reducir el riesgo financiero.

Pero, por otro lado, la estrategia del Banco Central de tratar de evitar una suba de tasas de interés en pesos y, a la vez, presionar para que el dólar no pase de los $1.500 se agota. Los operadores consideran que tiene que optar por alguna opción.

"La licitación de esta semana será clave para evaluar tanto la estrategia del Tesoro como el apetito del mercado por bonos de mayor duration", dice Adcap.

Por su parte, Portfolio Personal Inversiones (PPI) también señala que "el mercado de pesos tendrá esta semana una prueba importante". "Hoy conoceremos las condiciones de la última licitación de agosto, que enfrenta vencimientos por $14 billones, muy por encima de los $4,48 billones de la subasta anterior", dice PPI.

La sociedad de Bolsa sostiene que "tras varios meses extendiendo plazos, esperamos una oferta más concentrada en instrumentos cortos y un rollover cercano al 100%, en un contexto en el que las autoridades buscan evitar presiones adicionales sobre el mercado cambiario".

De hecho, la mini disparada del dólar de los últimos días tendría que ver con una estrategia del BCRA para inyectar algo de liquidez y contener algo las tasas de interés.

Durante las primeras ruedas de la semana pasada, la presión vendedora de bonos en pesos llevó a una ampliación de entre 50 y 270 puntos básicos en los rendimientos del tramo corto de la curva a tasa fija (TEAs). Sin embargo, en línea con la recuperación de la deuda soberana en dólares, el tono comenzó a revertirse hacia el final de la semana y las tasas comprimieron entre el jueves y el viernes.

PPI sostiene que las TEMs de la curva a tasa fija cerraron en la zona de 1,99%-2,17% para los vencimientos hasta noviembre de este año y entre 2,12%-2,17% para los plazos siguientes. La mejora también se trasladó a los bonos ajustados por CER.

"Actualmente, los instrumentos con vencimiento en 2026 ofrecen un rendimiento promedio de CER + 2%, mientras que el tramo 2027 se ubica en torno a CER + 6,5%. Por su parte, el resto de la curva opera con rendimientos cercanos a CER + 9,7%", dice la sociedad de bolsa.