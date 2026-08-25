La industria sigue en rojo: cayó en julio y acumula un retroceso de 2% en 2026

La actividad industrial bajó 0,6% frente a junio, según estimaciones preliminares de la UIA. La construcción y el sector automotor estuvieron entre los más afectados, mientras la producción continúa lejos de los niveles de 2022.

La industria argentina continúa sin mostrar señales claras de recuperación . Los indicadores adelantados de julio anticipan una caída mensual de 0,6% desestacionalizado , mientras que en lo que va de 2026 la producción acumula un retroceso cercano al 2% , de acuerdo con estimaciones preliminares del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA).

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En la comparación interanual, julio habría registrado una suba de 1,4% , aunque desde la entidad explicaron que el resultado responde en buena medida a una baja base de comparación y no modifica el escenario general. Para la UIA, la actividad industrial permanece prácticamente estancada desde mediados de 2025 .

Los datos llegan luego de que las cifras oficiales del INDEC mostraran cierta mejora en junio, cuando la industria creció 2% interanual y 0,9% frente a mayo. Aun así, el primer semestre terminó con una contracción de 2,2% respecto del mismo período de 2025 y con la producción todavía 11% por debajo de los niveles de 2022.

Los indicadores sectoriales mostraron un desempeño dispar durante julio, aunque varias actividades relevantes volvieron a registrar caídas. En la construcción , los despachos de cemento retrocedieron 4,6% mensual y acumulan una baja de 3% frente al año pasado. El Índice Construya, que mide la evolución de las ventas de insumos para la construcción, disminuyó 0,8%.

La actividad industrial volvió a caer según el informe de la UIA

La comparación de más largo plazo refleja con mayor claridad la debilidad del sector: ambos indicadores permanecen más de 20% por debajo de 2022 , mientras que los despachos vinculados a obras pequeñas se encuentran alrededor de 30% por debajo de aquel año.

La industria automotriz también mostró un fuerte retroceso. La producción cayó 6,8% frente a junio y acumula una contracción del 18% respecto de 2025.

A su vez, el consumo de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales disminuyó 3,5% mensual y permanece 6% por debajo de los niveles registrados en 2022.

Acero y algunos alimentos mostraron mejoras

A contramano del desempeño general, algunos sectores tuvieron números positivos. La producción de acero aumentó 3,4% mensual, aunque todavía se encuentra 10,9% por debajo de 2022.

La actividad metalmecánica permaneció prácticamente estable, con un avance de apenas 0,1%, y continúa 17,4% por debajo de los niveles de aquel año. Por su parte, la producción de aluminio primario cayó 1,8% mensual, aunque acumula una mejora de 1% frente a 2025.

Dentro de alimentos y bebidas, la producción láctea y la de bebidas avanzaron 0,9% mensual cada una. En cambio, la faena vacuna cayó 2,8% frente a junio y acumula una baja del 6% interanual.

También aparecieron señales negativas desde el frente externo. Las exportaciones hacia Brasil retrocedieron 12% en julio, aunque todavía acumulan un incremento de 3,8% durante los primeros siete meses del año. La liquidación de divisas agroindustriales, en tanto, cayó 14,6% mensual y 16,7% frente al año pasado.

Qué sectores explican la caída de la industria

El análisis de la UIA sobre el primer semestre permite identificar dónde se concentró el deterioro. Los bienes durables y semidurables fueron el principal factor negativo, con una caída acumulada del 21% interanual y una incidencia negativa de 1,7 puntos porcentuales sobre el nivel general. El retroceso estuvo relacionado principalmente con la menor demanda interna de vehículos, electrodomésticos y equipos para el hogar.

También mostraron fuertes caídas las prendas de vestir, cuero y calzado, con una contracción acumulada del 14% y una incidencia negativa de 0,6 puntos porcentuales. Las industrias vinculadas a la cosecha retrocedieron 6% y también restaron 0,6 puntos al indicador.

En cambio, la producción destinada al consumo masivo fue el único gran agregado que aportó positivamente al desempeño industrial: creció 1,8% y sumó 0,7 puntos porcentuales, impulsada por productos farmacéuticos, artículos de higiene y limpieza y algunos segmentos de alimentos y bebidas.

De esta manera, pese a algunas mejoras puntuales y al crecimiento interanual estimado para julio, la industria continúa atravesando un escenario de estancamiento, con fuertes diferencias entre sectores y niveles de producción todavía por debajo de los registrados en 2022.