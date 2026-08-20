Sigue la novela: Atlético Madrid dio luz verde para negociar a Julián Álvarez, pero el delantero frenó la operación

El club español está dispuesto a avanzar con una transferencia, aunque solo bajo determinadas condiciones. La postura choca con los planes del delantero argentino, que tiene otra prioridad para su futuro.

El futuro de Julián Álvarez mantiene en vilo al Atlético de Madrid a pocos días del cierre del mercado de pases.

El futuro de Julián Álvarez sumó un nuevo capítulo en medio de las versiones sobre una posible salida del Atlético de Madrid . El club español habría flexibilizado su postura y estaría dispuesto a negociar al delantero argentino, aunque puso una condición: la operación debería ser con el Arsenal y no con el Barcelona , el destino elegido por el futbolista.

Según medios españoles e ingleses, la dirigencia del Colchonero abrió la puerta a conversar con el conjunto londinense después de varias semanas en las que se mostró inflexible ante cualquier posibilidad de desprenderse de una de sus principales figuras.

Sin embargo, esa alternativa no convence a la Araña. El atacante no tendría intenciones de regresar a la Premier League , donde ya jugó para el Manchester City, y mantiene como prioridad continuar su carrera en el Barcelona.

La situación genera un nuevo foco de tensión entre las partes. Durante el último Mundial, Álvarez había transmitido su intención de cambiar de club, mientras que el conjunto catalán avanzó posteriormente con una propuesta formal. El Atlético rechazó esa posibilidad y sostuvo públicamente que no estaba dispuesto a venderlo, especialmente a un rival directo de LaLiga.

La postura de la dirigencia habría cambiado parcialmente con el paso de las semanas. El club ahora contempla una transferencia de Julián , siempre que el destino no sea Barcelona, y el Arsenal aparece como una de las alternativas concretas para quedarse con el delantero.

Julián Álvarez ya estuvo en la Premier League cuando jugó para el Manchester City.

La posición contrasta con la voluntad del jugador y mantiene trabada cualquier posibilidad de acuerdo. Mientras el Atlético busca una operación conveniente fuera de España, Álvarez pretende tener incidencia en la elección de su próximo destino.

El clima alrededor del delantero ya tuvo repercusiones entre los hinchas. En el debut del Atlético en LaLiga frente al Málaga, partido que terminó con victoria por 2-0, una parte de los simpatizantes expresó su malestar con el argentino, que no fue convocado.

Consultado posteriormente por los cánticos contra el futbolista, Diego Simeone evitó profundizar en la polémica y se limitó a señalar que era “muy respetuoso” de la opinión de los hinchas.

Días antes, el entrenador y Álvarez habían mantenido una conversación cara a cara. Allí, Simeone le habría transmitido que continuará siendo una pieza importante del equipo mientras permanezca en Madrid, aunque dejó las negociaciones por una eventual transferencia en manos de la dirigencia.

Barcelona sigue atento al futuro de Julián Álvarez

El tiempo comienza a jugar un papel determinante. Con el cierre del mercado previsto para el 1 de septiembre, el Atlético necesita resolver rápidamente la situación en caso de aceptar una salida para poder avanzar por un reemplazante.

En ese escenario también aparece Viktor Gyökeres, actualmente en Arsenal, como uno de los nombres vinculados con una eventual operación y como posible alternativa para el ataque del equipo de Simeone.

Barcelona, mientras tanto, mantiene a Julián Álvarez entre sus principales objetivos. La dirigencia catalana evalúa insistir durante los últimos días del mercado o esperar a una próxima ventana de transferencias en caso de que el Atlético sostenga su negativa.

Así, la situación permanece abierta: el Atlético estaría dispuesto a vender, Arsenal aparece como el destino que cuenta con el visto bueno del club y Julián mantiene su preferencia por Barcelona. Con menos de dos semanas para el cierre del libro de pases, ninguna de las partes parece dispuesta, por ahora, a ceder.