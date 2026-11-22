Con goles de Matheo Machuca y Simón Escobar, el seleccionado juvenil venció 2-1 y sumó sus primeros puntos en Qatar 2026.

La selección argentina Sub-17 se recuperó de la derrota en el debut frente a Australia y venció 2-1 a Mozambique por la segunda fecha del Mundial de Qatar 2026. Con goles de Matheo Machuca y Simón Escobar, el equipo de Diego Placente consiguió un triunfo clave para seguir con chances de avanzar de ronda y definirá su futuro este miércoles frente a Dinamarca.

El conjunto albiceleste salió a buscar la victoria desde el arranque y encontró la ventaja a los cinco minutos de juego. Matheo Machuca , volante central de Independiente, sacó un potente zurdazo cruzado que terminó en el fondo de la red y puso el 1-0 para un equipo que necesitaba sumar después del traspié en la primera fecha.

Con el resultado a favor, los juveniles argentinos mostraron una versión más firme que en el estreno y se adueñaron del desarrollo. Antes de la media hora, Simón Escobar tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia, pero su remate encontró una gran respuesta del arquero mozambiqueño.

La revancha del delantero llegó a los 30 minutos. Escobar rompió la defensa rival tras recibir un pase al espacio y definió de tres dedos al primer palo para establecer el 2-0. El atacante de Vélez, que no había podido disputar el debut por una suspensión y ya había participado del Mundial Sub 17 anterior, le dio mayor tranquilidad al equipo de Placente.

Sin embargo, Argentina no logró sostener la diferencia de dos goles hasta el descanso. En el primer minuto de adición, un error defensivo de Mendizábal permitió que Mozambique descontara. Luego de una primera intervención de Valentín Reigia, el rival aprovechó la oportunidad y dejó el marcador 2-1 antes del entretiempo.

Simón Escobar amplió la diferencia a la media hora de juego tras una definición de tres dedos al primer palo.

Mozambique presionó y Reigia sostuvo la victoria

En la segunda mitad, Argentina intentó administrar la ventaja a través de la posesión y el manejo de los tiempos, pero no consiguió convertir las oportunidades que tuvo para cerrar el partido. La falta de contundencia le permitió a Mozambique mantenerse con posibilidades de igualar.

A los 67 minutos, el conjunto africano llegó a festejar el empate después de que Chausson Nhabanga definiera una jugada que había comenzado con un rechazo argentino. Sin embargo, el tanto fue anulado por posición adelantada, una decisión que posteriormente ratificó el sistema de videoarbitraje del torneo.

El equipo de Placente volvió a sufrir en el tramo final. A 15 minutos del cierre, Diego Pelembe, capitán de Mozambique, quedó mano a mano con Reigia, pero el arquero argentino respondió con una atajada determinante para conservar la ventaja y evitar que se escaparan los tres puntos.

El final del encuentro encontró a los juveniles celebrando un triunfo ajustado, pero fundamental para sus aspiraciones en el torneo. Argentina sumó sus primeras unidades, dejó atrás la caída ante Australia y mantiene sus posibilidades de clasificación en un Grupo C que quedó abierto tras la sorpresiva goleada de Mozambique sobre Dinamarca por 4-0 en la jornada inicial.

Cuándo vuelve a jugar Argentina Sub 17

El seleccionado de Diego Placente se enfrentará a Dinamarca este miércoles, en el último compromiso de la fase de grupos. El resultado será determinante para conocer si Argentina consigue avanzar a la próxima instancia del Mundial de Qatar 2026.