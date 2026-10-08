El enojo del técnico de Benín por la despedida de Lionel Messi con la Selección argentina: "Ni una foto" + Agregar ámbito en









Gernot Rohr habló unas horas después del partido contra la Albiceleste, se quedó boquiabierto por ser parte de un día histórico, pero al mismo tiempo se quejó porque ni sus jugadores ni él pudieron disfrutar del evento de la mejor manera.

Gernot Rohr, desde el enojo en la despedida de Lionel Messi hasta el agradecimiento con la Selección argentina por jugar en el Monumental.

Gernot Rohr, técnico de la Selección de Benín, opinó este miércoles sobre la despedida de Lionel Messi con la celeste y blanca, aunque apuntó principalmente a los errores que tuvo la organización con su equipo. Al terminar el encuentro, el astro argentino se centró en saludar al público en el Estadio Monumental y al salir de forma apurada, no le pudo dar importancia a los jugadores africanos.

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Luego de que la ceremonia terminara con muchos jugadores emocionados, como Enzo Fernández o Julián Álvarez, el ambiente no estaba para pedidos, pero los benineses quisieron frenar a Messi antes de que entrara al vestuario y no lo lograron con efectividad.

Los jugadores de Benín aplaudiendo a Messi. Mariano Fuchila Antes esta situación, Rohr dijo: “Lo único malo fue que los argentinos no les dieron nada a nuestros jugadores. Ni siquiera una foto de Messi… Queríamos intercambiar camisetas, pero no conseguimos ni una sola. Ni siquiera nos dejaron entrar al túnel. La seguridad impedía el paso a todo el mundo. Algunos jugadores incluso llevaban sus camisetas para intercambiarlas con otros jugadores (argentinos). Lo intentamos todo, pero fue inúti”, aseguró.

Y agregó: “Logré darle mi camiseta de Messi de 2018, que la estrella argentina me había firmado después de un partido contra Nigeria en el Mundial, al entrenador (Lionel Scaloni). Me la hizo firmar y luego me la devolvió. Esperé media hora, pero no es para tanto".

Gernot Rohr y su pasado con la Selección de Nigeria. En la previa del partido tanto una gran parte de la hinchada como el mismo Messi se mostraron muy emocionados en el momento que se entonó el himno nacional. Una vez en el partido, Benín no se escondió y fue a ganar el partido, aunque el peso de jerarquía en el ataque se terminó demostrando en el segundo tiempo y la Albiceleste ganó 3 a 0, con gol incluido de la estrella de la noche en Núñez.

Respecto al partido, Rohr se mostró satisfechopor ser parte de un momento histórico: “Estamos muy contentos de formar parte de la historia, especialmente para una leyenda del fútbol como Lionel Messi. Y jugar este partido en el Estadio Monumental fue una aventura extraordinaria para mis jóvenes jugadores”, comentó en diálogo con RCM Sport. La "10" de Messi, la más codiciada por los benineses. En cuanto al desenlace final, agregó: “Fue fantástico, pero sin estrés. El resultado no era lo más importante. Para nosotros, desde el punto de vista deportivo, se trataba de aprender, de permitir que nuestros jóvenes jugadores tuvieran una experiencia internacional muy enriquecedora que nadie podría haber imaginado vivir algún día”, concluyó el alemán.