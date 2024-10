Beltrán, una joya goleadora que podría volver a River antes de lo pensado

Asimismo, desde que comenzó la nueva temporada en el fútbol europeo, Beltrán únicamente fue titular en dos encuentros (ante Puskas Akademia por Conference League, donde jugó 45 minutos, y contra Monza por la tercera fecha de la Serie A).

Por otro lado, el delantero de 23 años en su primer año en el cuadro italiano, tuvo un correcto desempeño, donde supo jugar 51 partidos y anotar 10 goles, lo que lo llevó a transformarse en uno de los totulares en la Fiorentina.

Embed - Lucas Beltran | 9 on Instagram: "Continueremo a lavorare duro per migliorare come squadra. Firenze "