River sacó una victoria agónica en Brasil: venció a Bragantino y es puntero de su grupo + Seguir en









El equipo argentino se impuso 1-0 en un partido cerrado y se quedó con tres puntos clave en la Copa Sudamericana. El tanto llegó en el final, tras una noche sufrida en la que también atajaron un penal.

River sacó un triunfazo de un friccionado partido en Brasil.

River logró un triunfo clave en Brasil al vencer 1-0 a Bragantino por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Sudamericana, con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta en el cierre del partido que le permitió recuperar la cima del grupo.

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Con este resultado, el Millonario alcanzó los 7 puntos y quedó como líder, superando a Carabobo, que suma 6 unidades tras vencer a Blooming. Los brasileros quedaron con 3 puntos y el conjunto boliviano cierra la tabla con 1.

El encuentro, disputado en el estadio Cícero de Souza Marqués, en San Pablo, fue cerrado y friccionado, con pocas situaciones claras y mucha disputa en la mitad de la cancha.

River y un triunfo de oro en Brasil Embed El equipo dirigido por Eduardo Coudet atravesó momentos complejos, especialmente en el inicio del segundo tiempo. Allí, Martínez Quarta cometió un penal tras un insólito bote a tierra, pero Santiago Beltrán se lució al contener el remate y sostener el empate.

Embed ¡¡BELTRÁN LE ATAJÓ EL PENAL A SASHA Y RIVER SIGUE EMPATANDO 0-0 ANTE BRAGANTINO EN BRASIL!!



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Minutos después, el desarrollo cambió cuando el conjunto brasileño sufrió la expulsión de Alix Vinicius, lo que le permitió a River adelantarse en el campo y tomar el control del juego. Embed ¡BUENAS NOTICIAS PARA RIVER! Galoppo hizo una gran jugada, Alix Vinicius lo atendió en la puerta del área y se fue EXPULSADO luego de recibir la segunda amarilla de parte de Wilmar Roldán.



#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zNC8jb6YIo — SportsCenter (@SC_ESPN) May 1, 2026 Sin embargo, el equipo argentino tuvo dificultades para generar peligro. La chance más clara antes del gol fue un remate de Giuliano Galoppo, bien resuelto por el arquero Cleiton. Cuando el empate parecía inevitable, llegó el desahogo: Martínez Quarta apareció en el área y conectó de cabeza para marcar el 1-0 a los 48 minutos del segundo tiempo, sellando el triunfo. Embed ¡AGÓNICO CABEZAZO GOLEADOR DEL CHINO MARTÍNEZ QUARTA PARA EL 1-0 DE RIVER ANTE BRAGANTINO POR LA #Sudamericana!



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