¿Nicolás Otamendi a River? aseguran que será refuerzo después del Mundial + Seguir en









El defensor campeón del mundo finaliza su contrato con el Benfica en junio, lo que facilitaría su regreso al país. Además, su identificación con River, club del que es hincha confeso, juega un papel clave en la operación.

Aseguran que Nicolás Otamendi será refuerzo de River después del Mundial. ChatGPT

Ante la cercanía del mercado de pases y el turbulento presente de River, creció la posibilidad de que Nicolás Otamendi sea nuevo refuerzo del club luego de disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. En las últimas horas, el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo afirmó que las negociaciones están muy avanzadas.

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El defensor campeón del mundo finaliza su contrato con el Benfica en junio, lo que facilitaría su regreso al país. Además, su identificación con River, club del que es hincha confeso, juega un papel clave en la operación. Según la información, el futbolista está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Millonario por un periodo de 18 meses.

Otamendi cerca de ser refuerzo de River La llegada de Otamendi, uno de los referentes del seleccionado nacional, representaría un salto de calidad fundamental para el equipo millonario, además de que podría ser uno de los fichajes más relevantes del fútbol argentino reciente sumados a los de Ángel Di Maria (Rosario Central) y Leandro Paredes (Boca).

otamendi benfica.jpg El defensor campeón del mundo finaliza su contrato con el Benfica en junio, lo que facilitaría su regreso al país. Además, su identificación con River, club del que es hincha confeso, juega un papel clave en la operación.

No obstante, el defensor deberá evaluar entre varias propuestas, más concretamente el interés por parte de la Major League Soccer (MLS). En paralelo, la directiva del club portugués busca asegurar su continuidad mediante una mejora contractual. De todas maneras, el amor del futbolista por River podría inclinar la balanza.

De esta manera, Otamendi podría convertirse en una pieza fundamental para el equipo de Coudet pensando en los compromisos por Copa Sudamericana, la competición más importante del año para el Millonario. El presente de los defensores de River no es del todo bueno. La dupla Lucas Martinez Quarta y Lautaro Rivero alternan buenas y malas, y no terminan de dar seguridad. Por otro lado, Germán Pezzella recientemente se recuperó de una lesión de ligamentos en su rodilla y todavía no está al 100% en lo futbolístico, mientras que el chileno Paulo Díaz perdió consideración para el primer equipo. Mientras tanto, el defensor se prepara para disputar su tercera Copa del Mundo con la Albiceleste, luego de haber sido parte de los planteles de Sudáfrica 2010, Rusia 2018 y Qatar 2022.