Con un brillante Julián Álvarez, Manchester City apabulló a Copenhague y avanzó a cuartos de final

"Era difícil atacarles porque están bien organizados, con cuatro o cinco jugadores detrás. El resultado está ahí y la clasificación también", declaró el entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, a TNT Sports. Son ya veinte los partidos seguidos en los que el City no perdió y en el Etihad Stadium no cae desde noviembre de 2022. El Copenhague no parecía el rival más capacitado para cortar esas rachas y, como se esperaba, no tuvo opción.