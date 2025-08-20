SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de agosto 2025 - 11:24

Cuándo se juega Racing vs Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Los equipos argentinos chocarán mano a mano por un lugar en las semifinales del máximo certamen continental.

Cuándo se juega Racing vs Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Cuándo se juega Racing vs Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing y Vélez chocarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, garantizando al menos un equipo argentino en las semifinales del certamen continental.

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro.

Informate más

En tanto, el “Fortín” se había traído un empate de Brasil ante Fortaleza, para ganarle con autoridad 2-0 de local y meterse entre los ocho mejores.

Cuándo se juega Racing vs. Vélez

Si bien falta que Conmebol oficialice las fechas concretas de cada cruce de cuartos de final, el calendario establece que la acción de esta instancia inicie en la semana del 17 de septiembre.

La ida se jugaría el 17/9 y la vuelta el 24/9. La serie iniciará en Liniers y se definirá en Avellaneda. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, Racing tuvo mejor puntaje.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

  • Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.
  • Cuartos de final: 17 de septiembre.
  • Semifinales: 22 de octubre.
  • Final: el 29 de noviembre.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias