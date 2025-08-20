Cuándo se juega Racing vs Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores







Los equipos argentinos chocarán mano a mano por un lugar en las semifinales del máximo certamen continental.

Cuándo se juega Racing vs Vélez por los cuartos de final de la Copa Libertadores

Racing y Vélez chocarán en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, garantizando al menos un equipo argentino en las semifinales del certamen continental.

La “Academia”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación revirtiendo de manera agónica la serie con Peñarol en el Cilindro.

En tanto, el “Fortín” se había traído un empate de Brasil ante Fortaleza, para ganarle con autoridad 2-0 de local y meterse entre los ocho mejores.

Cuándo se juega Racing vs. Vélez Si bien falta que Conmebol oficialice las fechas concretas de cada cruce de cuartos de final, el calendario establece que la acción de esta instancia inicie en la semana del 17 de septiembre.

La ida se jugaría el 17/9 y la vuelta el 24/9. La serie iniciará en Liniers y se definirá en Avellaneda. Si bien ambos finalizaron primeros en sus grupos, Racing tuvo mejor puntaje.

Calendario de la Copa Libertadores 2025 Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.

Cuartos de final: 17 de septiembre.

Semifinales: 22 de octubre.

Final: el 29 de noviembre.