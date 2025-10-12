Lionel Messi brilló en la goleada de Inter Miami sobre Atlanta United







Con esta goleada, el equipo de Javier Mascherano reafirma su condición de candidato, quedando en la segunda posición de la Conferencia Este con 62 puntos, por debajo de Philadelphia Union.

Messi marcó el ritmo del partido en Miami

El Inter Miami no dejó dudas en su presentación ante Atlanta United y se llevó una victoria contundente por 4-0, en una noche donde Lionel Messi volvió a ser decisivo y su sociedad con Luis Suárez y Jordi Alba recordó sus mejores épocas en Barcelona.

Desde el arranque, el conjunto local impuso su ritmo: a los 39 minutos, Messi, que dejó la concentración con la Argentina para ir a jugar, abrió el marcador con un zurdazo perfecto al ángulo, luego de una asistencia de Baltasar Rodríguez, tras varios intentos previos que habían sido contenidos por el arquero rival.

En el complemento, el equipo dirigido por Javier Mascherano salió decidido a liquidar el encuentro. Apenas comenzado el segundo tiempo, Jordi Alba amplió la ventaja (2-0) con una gran definición tras un pase filtrado del propio Messi.

A los 16 minutos del complemento, fue el turno de Luis Suárez, que marcó el tercero con un potente remate desde fuera del área, inatajable para el arquero. Inter Miami dominaba todas las facetas del juego, mientras Atlanta apenas lograba acercarse al arco de Rocco Ríos Novo.

Los minutos finales sirvieron para el lucimiento de las figuras. Messi, que ya había asistido y convertido, selló su doblete en el minuto 42 tras una combinación perfecta con Alba. La conexión entre los viejos socios del Barcelona volvió a ser determinante, desatando la euforia del público en el Chase Stadium.

Desde el arranque, el conjunto local impuso su ritmo: a los 39 minutos, Messi, que dejó la concentración con Argentina para ir a jugar, abrió el marcador con un zurdazo perfecto al ángulo. En los últimos instantes, el técnico aprovechó para realizar variantes, dándole minutos a jóvenes como Santiago Morales y Ryan Sailor, mientras el equipo mantuvo la intensidad hasta el cierre.