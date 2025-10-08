El refuerzo que buscará Racing para las semifinales de la Libertadores por la grave lesión de Elías Torres

Desde la dirigencia del club de Avellaneda ya buscan un refuerzo por el cupo que se les liberó debido a una grave lesión. Conocé los detalles.

Racing intentará incorporar a un jugador más de cara a lo que resta del año, luego de que se confirmara que el delantero Elías Torres sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

Esta lesión del ex Aldosivi generó la posibilidad de que Racing pudiera ir en busca de un nuevo refuerzo de cara a lo que resta del año, donde intentará dar pelea en el Torneo Clausura , aunque el gran objetivo es la Copa Libertadores , competición en la que enfrentará a Flamengo de Brasil en las semifinales.

El perfil de jugador que va a buscar la dirigencia de Racing es claro: un delantero que sirva para acompañar a Adrián “Maravilla” Martínez , a quien se lo vio siempre muy solo en el ataque luego de la salida de Maximiliano Salas a River .

La principal opción que baraja la Secretaría Técnica, que es comandada por el ex arquero Sebastián Saja , es una cara conocida en el club. Se trata de Enzo Copetti , quien jugó en Racing durante 2021 y 2022.

Si bien puede venirle muy bien a la “Academia” ya que es capaz de hacer el trabajo “sucio” del que se encargaba Salas, su relación con el hincha de Racing no terminó de la mejor manera ya que fue uno de los apuntados por no patear el penal ante River que hubiese significado el título la Liga Profesional de Fútbol 2022, que finalmente quedó en manos de Boca.

Según indicaron medios partidarios, ya hubo un contacto y Copetti estaría dispuesto a regresar a Racing ya que siente cariño por el club. Actualmente juega en Rosario Central, donde no tiene mucho protagonismo y suele ser suplente.

En caso de que no se de la llegada de Copetti, hay otros dos nombres que suenan con fuerza. Uno es el de Milton Giménez, actualmente en Boca, aunque el “Xeneize” no se desprendería fácilmente de él. Por otra parte, aparece Ronaldo Martínez, una de las figuras del Platense campeón del Torneo Apertura en el primer semestre del año.

La “Academia” tendrá un mes clave, ya que además de definir la posible clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura, el 22 de octubre visitará a Flamengo en el Maracaná y solo siete días después recibirá al equipo brasilero en el “Cilindro” de Avellaneda, con el objetivo de clasificar a la final de la Copa Libertadores luego de 58 años.