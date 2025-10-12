Brutal pelea a la salida de un boliche en La Plata

Jóvenes agredidas a la salida de un boliche en La Plata, una de ellas hospitalizada por golpes en la cabeza y las costillas.

Dos jóvenes fueron brutalmente agredidas a la salida de un boliche en pleno centro de La Plata , y una de ellas debió ser trasladada al Hospital Rossi por lesiones en la cabeza y las costillas. El hecho ocurrió sobre calle 49, entre 6 y 7, y quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales.

La otra joven también recibió golpes y hematomas en distintas partes del cuerpo, aunque sus lesiones fueron menos graves. Las autoridades investigan el caso, revisando cámaras de seguridad y recolectando testimonios de testigos , pero hasta el momento no hay detenidos.

Según contó Silvana, madre de una de las víctimas a C5N, su hija y una amiga se pelearon dentro del local , pero a la salida fueron nuevamente atacadas por un grupo de mujeres.

Los videos del hecho se viralizaron en redes sociales y la mamá expresó su angustia: "Pensé que la perdía" . La madre relató que se enteró del ataque cuando una amiga de su hija le dijo: "nos mataron a palos, está durmiéndose no se puede mantener despierta" . Eran las cinco de la mañana y al llegar al lugar trasladó a ambas chicas a un sanatorio local para recibir atención médica.

Sobre cómo se desarrolló la agresión, explicó: "Al lado de ella se empezaron a pelear unas chicas y en un momento uno la acusó de pegarla a... ella dijo 'no tengo nada que ver' y le empezaron a pegar igual". Señaló que otras cinco mujeres se sumaron a los golpes y que, aunque la seguridad intervino, ya había pasado la mayor parte de la agresión. "La dejaron adentro un rato y la sacaron. Ella estaba mareada. Ahí la fueron a buscar otra vez y le empezaron a pegar otra vez", agregó. Finalmente, remarcó: "Todo se descontroló y ahí le empezaron a pagar patadas en el piso, tal como se ve en un video. Inconscientemente se va para otro lado y ahí es cuando quedó inconsciente".

La madre cerró con un mensaje sobre la educación que le dio a su hija para prevenir este tipo de situaciones: "Siempre le dije 'no te dejes pegar', a la vez aclaró que siempre remarcó que 'no participe de este tipo de hechos. Salvo que tenga que defenderse'".