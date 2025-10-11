Argentina venció 2-0 a México y se clasificó a las semifinales del Mundial Sub 20







Con este triunfo, la Selección sigue firme en la lucha por el título y muestra una generación prometedora, con jugadores como Prestianni, Carrizo y Silvetti liderando un equipo sólido, intenso y con hambre de gloria.

Argentina derrotó a México en el Mundial Sub 20.

La Selección argentina Sub 20 se clasificó a las semifinales del Mundial en Chile tras imponerse por 2-0 ante México en un duelo intenso, físico y marcado por varias decisiones del VAR. El equipo de Diego Placente se medirá con Colombia, que había dado el golpe al eliminar a España en un partido vibrante.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El partido comenzó con un ritmo frenético, con México imponiendo un juego físico y cortado, mientras Argentina buscaba adaptarse al envión rival. A los 8 minutos, la albiceleste aprovechó una baja sensible del conjunto mexicano: Alexei Domínguez, lesionado, debió salir del campo. En la jugada siguiente, Maher Carrizo aprovechó un rebote tras un remate de Valentino Acuña y abrió el marcador, poniendo al equipo argentino arriba 1-0.

La Argentina supo controlar los momentos de presión del rival y mantener la intensidad, con Gianluca Prestianni como figura indiscutida: desequilibrante por derecha y generando constantes ocasiones de gol. A los 15 minutos del segundo tiempo, volvió a probar de media distancia, pero el arquero mexicano Emmanuel Ochoa respondió con una gran atajada. Poco después, Tomas Pérez tuvo otra chance clara que el arquero tapó con reflejos notables.

Embed ¡GOOOL DE ARGENTINA!



Maher Carrizo tomó el rebote que dejó Ochoa y le ROMPIÓ EL ARCO para el 1-0 sobre México en Santiago. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/pT36Ozj8SJ — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) October 11, 2025

Silvetti sentenció el partido La segunda mitad continuó con la misma intensidad y varios cruces que generaron tensión en el campo. México sufrió expulsiones claves: primero Diego Ochoa, luego Jiménez, ambos tras revisiones del VAR que confirmaron tarjetas acumuladas. Con México reducido a nueve hombres, Argentina se mostró aún más cómoda para manejar la pelota y generar peligro.

A los 10 minutos del complemento, Mateo Silvetti ingresó desde el banco y definió una contra letal tras asistencia de Juan Villalba, estirando la ventaja a 2-0 y prácticamente sellando el pase a semifinales. El arquero argentino Santino Barbi se destacó con dos atajadas cruciales en mano a mano y un cabezazo desviado en un córner que pudo cambiar el rumbo del partido. Embed ENORME JUGADA DE VILLALBA Y LA VELOCIDAD DE SILVETTI PARA EL SEGUNDO.



ARGENTINA LE GANA 2-0 A MÉXICO. pic.twitter.com/NxVC99rd1Q — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 12, 2025 El cierre del encuentro estuvo cargado de tensión, con faltas, amonestaciones y empujones que generaron tumultos entre los cuerpos técnicos. Argentina sostuvo la superioridad hasta el final y logró una victoria contundente, mientras los aficionados celebraban el pase a semifinales y la chance de enfrentarse a Colombia, que llega tras eliminar a España en un cruce dramático.