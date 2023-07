Demichelis habló del futuro de Enzo Pérez en medio de los rumores de salida

El mendocino no se expidió al respecto, mientras en los pasillos del Monumental corre el rumor del posible interés de Inter Miami de Estados Unidos por sumarlo al plantel que tendrá como máxima figura a Lionel Messi.

Demichelis sobre el futuro de Enzo Pérez

En coferencia de prensa, Martín Demichelis se refirió al tema que mantiene en vilo a todos los hinchas de River. El entrenador se refirió al futuro del gran ovacionado de la noche en el Más Monumental,

"Y en cuanto a Enzo Pérez, él fue con quien primero me puse en comunicación cuando me designaron técnico de River. No tanto a diario, pero hablo mucho con él y me dijo que cuando no se sienta capaz de rendir como lo que exige esta institución, iba a ser el primero en avisarme que no iba a continuar. Pero si sigue jugando así y con tanto aliento de la gente, va a querer seguir. No me anticipó nada de que no quiere continuar", concluyó.