De las series más vistas de Prime Video: mujeres que se une para exponer las peores infidelidades + Agregar ámbito en









Una pareja aparentemente perfecta queda atrapada en una trama de engaños, pruebas y secretos que convierte la confianza en una apuesta peligrosa.

La serie acumuló millones de visualizaciones en la plataforma de Amazon. Prime Video

Prime Video sumó a su catálogo una producción filipina de drama y suspenso que llegó a posicionarse entre los títulos destacados del género en la plataforma. La historia combina conflictos matrimoniales, investigaciones privadas y secretos familiares a partir de un grupo de mujeres que trabaja poniendo a prueba la fidelidad de hombres sospechados de engañar a sus parejas.

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La propuesta toma una situación reconocible y la lleva hacia un terreno mucho más oscuro, donde descubrir la verdad puede tener consecuencias inesperadas. La producción está hablada principalmente en filipino y cuenta con episodios de entre 55 y 62 minutos, una duración que le permite desarrollar tanto el misterio central como las historias personales de sus protagonistas.

La ficción apuesta por una mirada intensa sobre los vínculos, las dudas y los límites de la confianza. Prime Video De qué trata The Loyalty Game La trama sigue a Silvana “Ana” Madrigal-Santos, una mujer que aparenta llevar una vida ideal junto a su esposo, Benjamin “Ben” Santos. Él es un abogado respetado y candidato al Senado, mientras que la pareja es vista por su comunidad como un matrimonio prácticamente perfecto. Pero esa imagen comienza a resquebrajarse cuando Ana empieza a sospechar que su marido le oculta algo.

Ante las dudas, Ana decide recurrir a un grupo de mujeres conocidas como “loyalty testers” (probadoras de fidelidad), especialistas en poner a prueba a hombres cuya fidelidad está en entredicho. La idea parece sencilla: acercarse al sospechoso, generar una situación comprometida y comprobar si está dispuesto a cruzar los límites de su relación.

La producción filipina combina drama, suspenso y conflictos sentimentales en una historia cargada de secretos. Prime Video El problema es que la investigación de Ana pronto deja de ser un simple intento de confirmar o descartar una infidelidad. Cada respuesta abre una nueva pregunta y los personajes comienzan a quedar atrapados en una red donde confianza y manipulación van de la mano.

Una de las figuras centrales de este proceso es Elizabeth “Beth” Valdez, interpretada por Sofia Andres. Su participación como loyalty tester la coloca directamente en el entorno de Ben y hace que el trabajo que debía ser una operación más termine adquiriendo una dimensión personal. Prime Video: tráiler de The Loyalty Game Prime Video: elenco de The Loyalty Game Janine Gutierrez como Silvana “Ana” Madrigal-Santos

Jericho Rosales como Benjamin “Ben” Santos

Sofia Andres como Elizabeth “Beth” Valdez

Charlie Dizon como Regina “Ging Ging” Santos

Yen Santos como Diane Martirez

Elisse Joson como Bridgette Tangcoy

Maika Rivera como Carlota Aberin

Kira Balinger como Angel Lucto

Yassi Pressman como Mara Lacaba

Carmina Villaroel como Imelda Madrigal