Dibu Martínez será nuevo arquero del Chelsea, según confirman desde Inglaterra + Agregar ámbito en









El internacional con la Selección argentina estuvo trabajando su salida del Aston Villa durante sus vacaciones de verano y, casi sobre el cierre del mercado, encontró nuevo club.

Emiliano Martínez será nuevo jugador del Chelsea y continuará jugando en la Premier League.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección argentina, llegó este jueves a un acuerdo con el Chelsea para arribar como nuevo refuerzo. Tras solicitarle a Unai Emery, su técnico en el Aston Villa, que le busquen salida, las negociaciones entre los de Birmingham y Londres llegaron a buen puerto. Se hará efectivo en las próximas horas por u$s10 millones y con un contrato por tres años.

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El arquero de 33 años comenzó a sonar fuerte en los “Blues” cuando su guardameta titular, el español Robert Sánchez, comenzó a generar murmullos en la hinchada por sus flojas actuaciones en los últimos partidos y sobre todo en la primera fecha de la Premier League, en Craven Cottage contra el Fulham.

Emiliano Martínez en el Mundial 2026. FIFA Además, el Aston Villa ya le había encontrado un sucesor en el arco tras los rumores de que el “Dibu” estaba negociando con la Juventus durante el Mundial. Finalmente, el conjunto de Turín desistió y los Villanos cerraron la contratación del mundialista japones Zion Suzuki por u$s40 millones, proveniente del Parma.

Por otro lado, según confirma The Guardian, el entorno de Robert Sánchez dijo que el español no va a quedarse para pelear el puesto y ser, posiblemente, suplente, por lo que una ida del arquero es posible en las próximas horas y Martínez tendría vía libre para destacar en el equipo del “Big Six”.

"Dibu" Martínez con la Europa League. El “Dibu” Martínez, por su parte, llegó a disputar 256 partidos con el Aston Villa desde su contratación en septiembre de 2020, y logró ganar la Europa League en 2026. Además, en su estadía con los de Birmingham consiguió la distinción de ser el mejor arquero del mundo en dos ocasiones: en 2023 y 2024, siendo el único en la historia en ganar el Trofeo Yashin de forma consecutiva.

A pesar del Dibu, el Chelsea tiene que lidiar con Enzo Fernández Una de las novelas del mercado de pases en Inglaterra es la negociacion entre el Manchester City y el Chelsea por Enzo Fernández. El equipo londinense lo tasó a Enzo en £120 millones ( u$s162 millones), y le dieron un plazo no oficial de compra hasta el viernes 14 de agosto, pero no hubo novedades. Aún así, desde Gran Bretaña aseguran que los “Sky Blues” no desistieron por la transferencia y que todavía hay chances reales de que se dé el traspaso, aunque todavía están muy lejos. Enzo Fernández con la celeste y blanca. Por otro lado, el Chelsea tendrá tiempo de reemplazar al argentino, si es que se va, hasta el 1 de septiembre, por lo que si lo venden tendrán que moverse muy rápido en el mercado. Hasta el momento los posibles mediocampistas que sonaron fueron Alex Scott, del Bournemouth, y Adam Wharton, del Crystal Palace, pero ambos le bajaron el pulgar para negociar.