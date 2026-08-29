Además de Nick Kyrgios: los 5 casos más polémicos de dopaje en el tenis

Además del caso del australiano, el deporte ya ha registrado otros episodios vinculados al consumo de sustancias prohibidas entre figuras de primer nivel.

El caso del australiano dio la vuelta al mundo, pero no es la primera vez que ocurre algo así en este deporte.

Nick Kyrgios sumó un nuevo capítulo polémico a su carrera después de quedar involucrado en un caso de dopaje. El australiano, que durante años llamó la atención dentro y fuera del tenis , ahora espera saber qué sanción recibirá.

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Por esa lista pasaron campeones de Grand Slam, números uno del mundo y figuras que marcaron distintas épocas. Las sanciones tampoco fueron iguales: hubo suspensiones de años, castigos reducidos tras una apelación y hasta un caso que permaneció oculto durante más de una década.

Kyrgios entregó una muestra el 22 de junio de 2026 en Mallorca y el análisis detectó benzoilecgonina , un metabolito de la cocaína. Desde el 4 de agosto permanece suspendido de manera provisional y todavía no se definió cuánto tiempo estará fuera del circuito.

Kyrgios aún espera la sanción definitiva, ya que por el momento la suspensión es provisional y no estipularon cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

El episodio tuvo además un detalle particular. Meses antes, el australiano había sido muy crítico con Jannik Sinner por su caso y hasta había pedido dos años de suspensión para el italiano. Después de conocerse su positivo, aquellas declaraciones volvieron rápidamente a circular.

Tres meses afuera del circuito terminaron siendo suficientes para cerrar uno de los casos que más discusión generó en los últimos años. Jannik Sinner aceptó esa suspensión entre febrero y mayo de 2025, después de que su situación llegara hasta la Agencia Mundial Antidopaje.

Curiosamente, Kyrgios había exigido un castigo más severo para Sinner tiempo antes de que él también diera positivo. Instagram de Jannik Sinner

Todo había empezado casi un año antes. El italiano dio positivo dos veces por clostebol en marzo de 2024, primero durante Indian Wells y luego apenas ocho días más tarde. Su explicación fue que la sustancia llegó a su cuerpo de manera accidental durante un masaje, después de que un integrante de su equipo utilizara un producto con clostebol para tratar una herida.

En un primer momento se determinó que no había tenido culpa o negligencia, pero la decisión fue apelada y el expediente terminó en un acuerdo. El castigo de tres meses generó críticas dentro del circuito, sobre todo porque Sinner pudo regresar antes de Roland Garros y Wimbledon.

Andre Agassi

El positivo de Andre Agassi ocurrió en 1997, pero el mundo recién conoció la historia completa doce años después. Fue él mismo quien la contó en "Open", su autobiografía publicada en 2009, donde admitió haber consumido metanfetamina durante uno de los períodos más complicados de su carrera.

Andre Agassi es otro de los grandes nombres que quedaron marcados por episodios vinculados al dopaje. Instagram de Andre Agassi

La revelación tenía una segunda parte todavía más fuerte. Cuando la ATP detectó la sustancia, Agassi envió una carta asegurando que la había ingerido accidentalmente por culpa de su asistente. La organización aceptó aquella versión y decidió no sancionarlo.

Años más tarde reconoció que esa explicación era falsa y el escrito mezclaba mentiras con medias verdades. Para entonces, el caso ya no podía reabrirse para aplicar una sanción retroactiva.

Maria Sharapova

Maria Sharapova llevaba alrededor de diez años tomando un medicamento con meldonium cuando esa sustancia pasó a estar prohibida. El cambio entró en vigencia el 1 de enero de 2016 y, apenas unas semanas después, un control realizado durante el Abierto de Australia dio positivo.

Sharapova reconoció de inmediato haber consumido la sustancia, aunque igualmente apeló para reducir el tiempo de la sanción. Instagram de Maria Sharapova

La rusa explicó que utilizaba el medicamento por motivos médicos y reconoció no haber advertido la modificación en la lista de sustancias permitidas. No culpó a su equipo ni negó el resultado: asumió públicamente la responsabilidad por no haber revisado la nueva normativa.

La primera sanción fue de dos años, aunque más tarde quedó reducida a 15 meses al considerarse menor su grado de responsabilidad. Sharapova regresó al circuito en abril de 2017.

Richard Gasquet

Un beso terminó ocupando el centro de la defensa de Richard Gasquet. El francés dio positivo por cocaína en marzo de 2009 y sostuvo que nunca había consumido la droga, sino que se había contaminado después de besar a una mujer que sí lo había hecho durante una salida nocturna.

Gasquet sorprendió a todos al culpar a un beso tras dar positivo en un control antidoping. Instagram de Richard Gasquet

La explicación parecía difícil de sostener, pero había un dato a su favor: la cantidad encontrada en su organismo era extremadamente baja. Ese punto terminó siendo clave para considerar posible el ingreso accidental de la sustancia.

Gasquet quedó fuera del circuito durante dos meses y 15 días antes de poder regresar. El episodio pasó a la historia justamente por una defensa tan particular como efectiva.

Simona Halep

Cuatro años sin jugar. Esa fue la primera sanción que recibió Simona Halep después de dar positivo por roxadustat en 2022, un castigo que amenazaba con ocupar una parte enorme del tramo final de la carrera de una ex número uno del mundo.

Halep sostuvo que un suplemento contaminado provocó la presencia de la sustancia en su organismo. Instagram de Simona Halep

La rumana sostuvo que todo se había originado por un suplemento contaminado y llevó el caso hasta el Tribunal Arbitral del Deporte. Allí consiguió un giro enorme: se aceptó esa explicación como la más probable y la suspensión bajó de cuatro años a solo nueve meses.

Para cuando llegó la resolución, Halep ya había cumplido ese período. Pudo volver a competir en 2024, aunque había pasado alrededor de un año y medio sin jugar mientras esperaba la decisión definitiva.