Otro día en la oficina: Lionel Messi metió cuatro goles en el triunfo del Inter Miami + Agregar ámbito en









En una nueva fecha de la MLS, el equipo dirigido por Cristian "Kily" González goleó 7 a 1 a Montréal con cuatro tantos del capitán de la Selección y una importante presencia sudamericana.

Es la sexta vez que Messi consigue cuatro goles en un partido.

Una nueva noche que Lionel Messi deja una huella imborrable en los hinchas de fútbol. Esta vez, los afortunados fueron los que pudieron ir al Nu Stadium, donde el Inter Miami hizo de local, que gozaron de una paliza por 7 a 1 contra el Montréal, por la 22° fecha de la MLS.

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GOOOL! Leo for the lead pic.twitter.com/vwzqCicr8j — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026 El primer gol del Inter Miami fue del brasileño Casemiro (exjugador del Manchester United) a los '20. Empató el juego Fabian Herbers, a los '37. Tres minutos después, en lo que era un tiro libre desde el costado, Messi tiró un centro pero un desvío provocó su primer tanto en la noche.

The footwork. The finish. Leo Messi. pic.twitter.com/K6QQa9in7V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026 El tercero del Inter, y segundo para la Pulga, llegaría tras el entretiempo. A los '52, tomó la pelota cerca del área y logró salirse de una presión de tres hombres para definir solo frente al arco. El partido fue todo del local los próximos minutos, e inclusó consiguió ampliar la distancia con un gol de Luis Suárez a los '80.

MESSI x3 pic.twitter.com/DFTgyhhQjw — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026 Pero Messi no se quedó conforme. Después de presionar una salida, generando que Montréal pierda la pelota, al 10 le dejaron la posición cara a cara con el arquero visitante. Con una picadita, logró poner el 5 a 1, que se amplió aún más con un gol del colombiano Alexander Shaw a los '89.

Finalmente, con un nuevo tiro libre, el capitán de la Selección logró su póker de goles y decretó el 7 a 1, que consolida a Inter de Miami en el segundo puesto de la MLS, detrás del Nashville. Messi logró esta cantidad de goles cinco veces antes en su carrera: 2010 contra Arsenal; 2012 contra Valencia, Bayer Leverkusen y Espanyol; 2013 contra Osasuna; y 2020 contra el Eibar. Además, en el 2012 le convirtió cinco goles al Bayer Leverkusen.

PÓKER DE LEO MESSI!4 pic.twitter.com/ORBlE7ujXN — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 30, 2026 Inter Miami vs Montreal Formaciones Inter Miami: Dayne St Clair; Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón y Noah Allen; Yannick Bright, Rodrigo De Paul y Telasco Segovia; Lionel Messi; Germán Berterame y Luis Suárez. DT: Cristian González. Montréal: Thomas Gillier; Jalen Neal, Brayan Vera, Luca Petrasso y Dawid Bugaj; Samuel Piette, Matthew Longstaff, Hennadiy Synchuk; Fabian Herbers, Noah Streit y Prince Osei Owusu. DT: Philippe Eullaffroy. Estadio: Nu Stadium, Miami.