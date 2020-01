Trump y Bloomberg apuestan al Superbowl para capturar votos

Michael Frazier, portavoz de la campaña de Bloomberg, declaró el martes a The New York Times que la publicidad del exalcalde de Nueva York está destinada a “aplastar a Trump”, añadiendo que “el anuncio forma parte de la estrategia de Mike de hacer una campaña nacional que se centre en los estados en los que se decidirán las elecciones generales, en las zonas del país que a menudo se pasan por alto”. Si bien los asesores de campaña de Bloomberg dieron a conocer el monto que gastaron en la publicidad, los ejecutivos de Fox Sports, encargados de retransmitir el partido, revelaron el año pasado que un anuncio de 30 segundos no valía menos de 5 millones de dólares.