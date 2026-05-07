EEUU acusó a Europa de ser una "incubadora de amenazas terroristas" por sus fronteras abiertas

La Casa Blanca difundió su nueva Estrategia Antiterrorista y apuntó contra las políticas migratorias europeas. El documento también pone el foco en movimientos opositores internos y grupos que considera “antiamericanos”.

El gobierno de Donald Trump lanzó este jueves una dura advertencia a Europa al sostener que sus políticas migratorias favorecieron el crecimiento del terrorismo. La postura quedó plasmada en la nueva Estrategia Antiterrorista publicada por la Casa Blanca, donde también se apunta contra organizaciones internas consideradas hostiles a la actual administración.

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El documento oficial, elaborado bajo la dirección de Sebastian Gorka , afirma que la “migración masiva sin restricciones” funcionó como una vía de ingreso para grupos extremistas y cuestiona directamente las políticas de asilo impulsadas por distintos países europeos.

Según el texto, Europa actúa como una “incubadora de amenazas terroristas” debido a las “fronteras abiertas” y a los “ideales globalistas” que, según Washington, debilitan la seguridad occidental.

Además, el informe advierte: “ Cuanto más crezcan estas culturas ajenas, y cuanto más persistan las políticas europeas actuales, más garantizado estará el terrorismo” , en uno de los pasajes más duros del documento difundido por la Casa Blanca.

La estrategia también pone el foco en la situación interna de Estados Unidos y prioriza la identificación y neutralización de movimientos opositores que el Gobierno considera de ideología “antiamericana, anarquista y radicalmente pro-transgénero” .

donald trump Irán Donald Trump presentó la nueva Estrategia Antiterrorista de EEUU.

EEUU puso el foco sobre Antifa y los movimientos opositores

La administración republicana justificó parte de este endurecimiento a partir del asesinato del influencer conservador Charlie Kirk. Según el documento, el crimen fue cometido “por un radical que defendía ideologías transgénero extremas”, aunque no menciona episodios de violencia vinculados a sectores de extrema derecha.

En otro tramo, el informe destaca que el Gobierno utilizará herramientas constitucionales para “localizar a estos individuos, identificar a sus miembros y frenar sus acciones”.

Además, la nueva estrategia clasifica a Antifa como una organización internacional, una definición que marca diferencias respecto de posiciones históricas del FBI sobre ese movimiento.