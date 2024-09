El "Beto" Alonso, lapidario con River: "No lo veo para ganar la Copa Libertadores"

A poco más de un mes de la vuelta de Marcelo Gallardo a River , al "Millonario" aún le cuesta la transición tras el ciclo de Martín Demichelis y no levanta vuelo futbolístico. De hecho, con el "Muñeco" acumula cuatro empates en la Liga Profesional , con sólo dos goles.

A pesar de haber logrado la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores tras eliminar a Talleres de Córdoba , para Noberto Alonso , histórico ídolo de River , el "Millonario" no la tendrá fácil ni será candidato a ganar el máximo certamen continental este año.

"No lo veo para ganar la Copa en estos partidos. Ahora le toca los chilenos, después vienen los brasileros... tienen más equipo que nosotros. Después se verá en la cancha, pero hoy no estoy convencido", expresó en una entrevista con Radio La Red durante la cena anual de la fundación, donde también aparecieron ocho futbolistas del plantel, pero no el director técnico.