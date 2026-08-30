El desafío de Max Verstappen que sorprendió a la Fórmula 1: se enfrentará a otros 100 pilotos

El cuatro veces campeón del mundo desafiará a un centenar de rivales en un curioso evento.

Max Verstappen no tuvo el final que esperaba en casa durante la jornada de la Fórmula 1 a Zandvoort. Ante miles de fanáticos neerlandeses que volvieron a teñir de naranja las tribunas, Mad Max perdió el control de su Red Bull en la primera vuelta y quedó afuera muy temprano.

Ahora, el 33 ya tiene otro reto por delante, aunque será muy distinto a lo que suele enfrentar en la máxima categoría. Volverá al karting para medirse con una cantidad de rivales poco habitual, en un desafío pensado para poner a prueba su capacidad para abrirse camino entre el tráfico.

“Max vs 100” tendrá una largada con 101 pilotos y una regla que deja a Verstappen en clara desventaja. El neerlandés partirá desde el último lugar y deberá superar a cada uno de los 100 rivales que tendrá adelante antes de que se termine el tiempo de la carrera.

La competencia será el 16 de septiembre en Silverstone, aunque todavía no se anunció cuánto durará ni cuántas vueltas tendrá. Para poder meter semejante cantidad de vehículos en pista al mismo tiempo, se construyó un trazado especial dentro del circuito británico, diseñado por el expiloto y campeón mundial de karting David Terrien.

Los rivales tampoco serán todos pilotos profesionales. Habrá deportistas, creadores de contenido, aficionados y otras personalidades , con nombres ya confirmados como el ultramaratonista Arda Saatçi, el especialista en básquet Chris Matthews, el ciclista Matt Jones y los streamers TheGrefg, Caedrel y TheDonato.

La dificultad quedó bastante clara durante las pruebas previas. Terrien y Sebastian Job, bicampeón mundial de iRacing, probaron el circuito con 50 participantes y ya encontraron complicado avanzar entre tantos vehículos. En el evento habrá exactamente el doble.

La transmisión tendrá datos de la carrera en pantalla, gráficos inspirados en videojuegos e imágenes tomadas con drones. Además, Mad Max podrá hablar directamente por radio con sus rivales mientras compite, algo que le dará la posibilidad de escuchar y responder a quienes intenta superar en plena competencia.

El piloto neerlandés competirá contra distintas figuras a bordo de un karting. Cuenta de X: @Max33Verstappen

La emoción de Verstappen ante este nuevo reto

El karting ocupa un lugar importante en la historia del cuatro veces campeón. Empezó a manejar a los cuatro años y a los siete ya participaba en campeonatos, por lo que pasó buena parte de su infancia y adolescencia compitiendo en esta disciplina antes de llegar a la Fórmula 1.

“En los karts aprendes lo esencial: largadas, defensa, sobrepasos”, explicó el neerlandés al hablar de su regreso. Para él, manejar uno nuevamente no requiere empezar de cero: después de tantos años, asegura que entender el agarre y recuperar las sensaciones le sale de manera natural.

Lo diferente será encontrarse con semejante cantidad de gente adelante. En lugar de concentrarse en uno o dos rivales cercanos, tendrá que leer el tráfico constantemente y buscar lugares para pasar mientras quienes larguen en las primeras filas intentan mantenerse lejos de su alcance.

Esa parte parece ser justamente la que más entusiasma al 33. Cuando contó qué esperaba del desafío, no habló de ganar ni de completar los 100 sobrepasos. Su atención estaba puesta en algo bastante más simple: “Lo que más espero es ver el caos que se forme delante de mí”.