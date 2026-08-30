CABA iluminó de naranja sus principales monumentos para homenajear a los donantes de órganos y a sus familias + Agregar ámbito en









Edificios emblemáticos como la Floralis, el Puente de la Mujer, el Planetario y la Torre Espacial se tiñeron de naranja el sábado por la noche para conmemorar el Día de la Persona Donante de Órganos.

El Planetario, en Palermo, se tiñó de naranja para conmemorar el Día de la Persona Donante de Órganos. GCBA

Como cada 29 de agosto, este sábado se conmemoró el Día de la Persona Donante de Órganos y para celebrarlo, la Ciudad de Buenos Aires iluminó de naranja cuatro de sus edificios más emblemáticos: la Floralis Genérica, en Recoleta; el Puente de la Mujer, en Puerto Madero; el Planetario en Palermo y la Torre Espacial del Parque de la Ciudad, en Villa Soldati.

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La iniciativa se realizó para poner en el centro a quienes hacen posible la donación: las personas donantes y sus familias. Fue un reconocimiento al enorme acto de solidaridad de quien dona y al acompañamiento de una familia atravesada por una pérdida.

El color naranja representa la vida, la celebración y el dar vida después de la vida. Se identifica con la donación de órganos y permite que el espacio público se transforme, por una noche, en un mensaje colectivo de solidaridad y esperanza.

“Conmemorar este día es ampliar la mirada sobre la donación, decirles gracias a las personas donantes y abrazar a sus familias. Detrás de cada trasplante hay una historia de vida que continúa, gracias a otra historia que eligió trascender”, explicó Felicitas de Lasa, directora general de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia de la Ciudad.

CABA conmemoró el día de la Persona Donante de Órganos La acción fue impulsada por el Ministerio de Justicia porteño, por intermedio de la Dirección General de Asistencia a la Víctima, junto con el Ministerio de Espacio Público y el Instituto de Trasplante de la Ciudad.

“Cada 29 de agosto conmemoramos el Día de la Persona Donante en honor a Antonella Trivisonno, cuya donación de órganos permitió salvar siete vidas. Donar órganos y tejidos es un acto enorme de solidaridad y amor, porque en medio del dolor puede significar una nueva oportunidad para otra persona”, sostuvo el doctor Fernando Cichero, presidente del Instituto del Transplante de la Ciudad de Buenos Aires. El reconocimiento por el Día del Donante tiene una historia concreta. A partir de un encuentro con los padres de Antonella, promovido por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, surgió la propuesta de realizar en la Ciudad un homenaje a las familias de las personas donantes cada 29 de agosto. Antonella falleció a los 6 años como consecuencia de un siniestro vial en la ciudad de Rosario y su familia impulsó activamente la concientización sobre la donación de órganos En 2024, la Ciudad de Buenos Aires adhirió, mediante la Ley Nº 6.752, a la Ley Nacional Nº 27.575, que establece el 29 de agosto como Día de la Persona Donante de Órganos. Desde entonces, la fecha forma parte de la agenda de la Ciudad y se desarrollan acciones destinadas a reconocer a donantes y familiares. Además de la iluminación de los edificios de naranja, la Ciudad prevé otra actividad para conmemorar el Día del Donante e invita a los vecinos a crear el micro bosque de la vida el próximo viernes 4 de septiembre a las 10 de la mañana en Plaza Irlanda. El árbol simboliza vida, legado y continuidad.