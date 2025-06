Fue campeón del mundo con Boca, se escapó de una guerra y dejó el fútbol para dedicarse a las finanzas

La vida en el fútbol no siempre garantiza el futuro financiero. No todos los jugadores logran hacer una gran diferencia económica para poder vivir tranquilos el resto de sus vidas y también dejarle algo a sus futuras generaciones. Por eso, muchos optan por terminar sus estudios y dedicarse a distintas actividades.

Para muchos hinchas de Boca que han seguido fielmente uno de los ciclos más importantes de la historia del club, el nombre de Roberto Colautti no les será ajeno. Nacido en Córdoba, nacionalizado israelita y con una vida más que llamativa después del retiro.

Con pocos minutos y algunos goles, desde Boca decidieron que debía irse a préstamo para tomar confianza y ritmo. El club elegido para el delantero fue el Lugano de Suiza , dónde no tuvo suerte ya que el club atravesó una crisis por el suicido de su presidente. Descendió a segunda y el retorno para ser cedido nuevamente a Banfield.

Al poco tiempo, logró que el Maccabi Haifa de Israel lo contratara y encontró su lugar en el mundo. No solo disfrutó de la continuidad esperada, sino que también conoció a su esposa con la cuál tiene cuatro hijas. Tras tres años, el club compró su pase y logró nacionalizarse para representar al combinado nacional.

Lo que pudo ser una gran experiencia en el fútbol de selecciones, también podría haber sido su pesadilla. El país entró en guerra con el Líbano y tuvo que abandonar su hogar en busca de un lugar seguro. Pasó por Alemania y Chipre, pero a sus apenas 32 años decidió ponerle fin a su carrera.

La vida de Colautti luego de su retiro del fútbol

Ya como ex jugador, no buscó seguir ligado al fútbol y decidió especializarse en las finanzas. Hoy es el responsable en Sudamérica de una plataforma Fintech llamada "Bit2Lend", cuya base está en la ciudad que eligió para vivir: Madrid. Colautti destacó que su actual objetivo no es la pelota, sino poder facilitar el flujo de dinero entre Argentina y Europa.

En diciembre de 2024, el delantero visitó Argentina y allí no pudo evitar volver a pisar lo que él considera su hogar en el fútbol, La Bombonera. Eso sí, si alguien lo busca en redes sociales, no podrá encontrarlo, ya que descarta la idea de tenerlas y solo utiliza Whatsapp para responder mensajes.