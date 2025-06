Una adiós sin igual, un arco de regalo y un campeón olvidado: a 14 años del último partido de Martín Palermo

Palermo dejó una huella imborrable en el fútbol argentino y es imposible no recordar su última función en La Bombonera con la camiseta de Boca.

Palermo recibió un particular regalo por parte de Boca en su último partido en La Bombonera.

0000305838 (1).jpg Palermo conserva el arco que le regaló Boca en su último partido en La Bombonera.

Un regalo inesperado y un campeón que pocos recordaron

Ese 12 de junio de 2011 no solo marcó el adiós de Martín Palermo en La Bombonera, ya que trajo consigo un regalo muy particular. El club decidió darle el arco que da para la tribuna dónde suele estar La 12, algo que tomó por sorpresa incluso al ex delantero.

Otro dato no menor, es que ese mismo día Vélez se consagró campeón del fútbol argentino, pero ningún foco fue para Liniers. Todos estaban observando como el Titán se midió por última vez en el Alberto J. Armando, en lo que fue un empate 1 a 1 ante Banfield.

Luego, en la última jornada de ese torneo, le dijo adiós al fútbol profesional también en una igualdad, 2 a 2 ante Gimnasia y Esgrima de La Plata, que tuvo a Guillermo Barros Schelotto, su gran amigo, entre sus titulares.