Jeff Bezos estaría cerca de un acuerdo para adquirir un porcentaje del Liverpool + Agregar ámbito en









El empresario estadounidense se involucraría de lleno en una multimillonaria inversión para ser accionista del histórico club inglés. Se habla de que el fundador de Amazon podría comprar un 30% de las acciones.

Jeff Bezos estaría cerca de un acuerdo para adquirir un porcentaje del Liverpool

Según medios de comunicación internacionales, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, está a punto de cerrar un acuerdo para adquirir una participación de aproximadamente un tercio del Liverpool, club de la Premier League.

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Según las mismas informaciones, el grupo de inversores también cuenta con Eduardo Saverin, cofundador de Facebook. Sky News informó que el consorcio está liderado por Amit Bhatia, yerno del magnate del acero Lakshmi Mittal y antiguo accionista del Queens Park Rangers, club de la segunda división inglesa, y que el propietario del Liverpool, Fenway Sports Group, podría anunciar el acuerdo ya esta misma semana.

Según se informa, la inversión valoraría el club en unos 4400 millones de libras esterlinas (5900 millones de dólares), lo que lo convertiría en una de las valoraciones más elevadas jamás alcanzadas en una operación relacionada con un club de fútbol. FSG, que adquirió el Liverpool en 2010, ha explorado la posibilidad de recibir inversión externa en los últimos años, al tiempo que mantiene el control del club. Un acuerdo con la valoración de la que se informa pondría de relieve el considerable aumento del valor del Liverpool durante los 16 años de propiedad de FSG.

@LFC No sería la primera vez que Fenway abre la puerta a inversores externos. En septiembre de 2023, el grupo vendió una participación minoritaria a Dynasty Equity, una firma de inversión privada estadounidense, en una operación valorada entre 80 y 160 millones de libras. Según el propio Liverpool, aquella inversión se destinó a saldar deuda bancaria acumulada durante la pandemia, financiar la ampliación de Anfield, construir el nuevo centro de entrenamiento y adquirir los terrenos de la antigua ciudad deportiva de Melwood.

Ni el Liverpool ni FSG han hecho comentarios sobre estas informaciones. El Liverpool, que ganó la Premier League en 2025, está entrando en un periodo de transición tras la marcha del entrenador Arne Slot y del prolífico delantero Mohamed Salah. Michael Edwards, a quien se le atribuye en gran medida haber contribuido a formar la plantilla que ganó en 2020 el primer título de liga inglesa del Liverpool en 30 años, dejó en julio su cargo de presidente ejecutivo de fútbol en FSG.