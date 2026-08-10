El chipá se convierte en sándwich: dónde probar esta tendencia

Una nueva versión de esta especialidad regional llega a las cartas porteñas con opciones saladas, rellenos abundantes y distintas combinaciones. Dónde encontrar las propuestas que se sumaron a esta tendencia gastronómica.

Cada 14 de agosto se celebra el Día del Chipá , una fecha que invita a poner en valor una de las preparaciones más populares de la gastronomía regional. En los últimos años, esta clásica receta encontró nuevas formas de llegar a la mesa y comenzó a aparecer en propuestas que la combinan con distintos ingredientes y rellenos.

Entre ellas, el formato de sándwich se convirtió en una de las versiones que más llama la atención y que ya puede encontrarse en diferentes restaurantes y espacios gastronómicos de Buenos Aires.

Con una historia tradición panadera que se remonta a 1905, La Vicente López Restaurant es un clásico de zona norte. Su propuesta recorre desayunos, meriendas, brunch y almuerzos con elaboraciones de producción propia. Entre las opciones de la carta, el chipá artesanal ocupa un lugar central: se prepara todos los días con harina de mandioca, queso parmesano y port salut, para luego hornearse en tandas.

El resultado puede disfrutarse en dos versiones tipo sándwich: estilo montaña, con jamón crudo y queso brie fundido , y estilo campo, con huevos revueltos y sweet bacon . Dos alternativas elegidas para disfrutar cualquier momento del día.

En Gontran Cherrier , el chipá se presenta en formato de sándwich, con una pieza de forma similar a un pan árabe que se abre para incorporar el relleno. La masa se prepara diariamente en la panadería de los locales a partir de harina de mandioca, parmesano y queso Gouda, y se presenta en dos versiones de sándwich.

Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano.

Una combina jamón cocido y queso, mientras que la otra, veggie, suma queso, tomate y pesto de albahaca. Es una opción ideal para almuerzo, acompañada de jugo de naranja o algún smoothie, o como parte del brunch de los domingos, con café y coronada por alguna preparación dulce de la carta.

GONTRAN CHERRIER.

PRENSADO EN NEGRO

En Negro, la cafetería de especialidad con locales en Palermo Hollywood y El Salvador, el chipá forma parte de la carta durante toda la jornada y se elabora de manera artesanal con fécula de mandioca y una selección de quesos que le aporta una miga aireada y una corteza levemente crocante.

Direcciones: Arévalo 2051, Palermo Hollywood; El Salvador 4200, Palermo.

La propuesta también incluye una versión prensada, pasada por la plancha hasta lograr un exterior dorado, disponible en dos variantes: la clásica de jamón y queso y otra que incorpora pesto artesanal, sumando notas herbales al conjunto. Para acompañarlo, la casa ofrece café de especialidad preparado con distintos métodos y un blend de té propio, en una combinación que revaloriza uno de los sabores más representativos de la gastronomía del Litoral.

NEGRO.

TOSTADOS EN BILBO

El chipá tiene en Bilbo una versión elaborada íntegramente de forma artesanal que forma parte de la carta durante todo el día. Preparado y horneado diariamente en cada una de sus sucursales, combina fécula de mandioca con un blend de quesos integrado por provolone, reggianito y gruyere, al que se incorpora un toque de jugo de naranja que aporta un sutil perfil aromático.

Direcciones: Beláustegui 802, Villa Crespo (en remodelación); Crisólogo Larralde 6293, Saavedra; Centro Cultural Recoleta, Junín 1930, Recoleta.

El resultado es una pieza de corteza apenas dorada y un interior húmedo y elástico. A la versión tradicional se suman dos opciones tostadas a la plancha: una rellena de jamón, queso y tomate, y otra de bondiola braseada, que amplían la propuesta sin perder la identidad de esta preparación regional.