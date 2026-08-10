La abogada del futbolista argentino arrestado por ICE dijo que está "en un limbo legal" + Agregar ámbito en









La abogada Regina de Moraes al dar detalles sobre cómo sigue la situación de Matías Pourrain, el futbolista argentino detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

La abogada del futbolista argentino arrestado por ICE dijo que está "en un limbo legal"

La situación del futbolista argentino Matías Pourrain, detenido por la ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos) por no tener papeles legales para su ingreso al país norteamericano, está cada vez peor.

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Su abogada, Regina de Moraes, dio detalles sobre cómo avanza la causa. Recordemos que fue arrestado días atrás en el aeropuerto de Miami cuando estaba por abordar un vuelo con su equipo Miami United FC para disputar un partido en Los Ángeles.

“Fue detenido porque el permiso de residencia aún no fue aprobado, pero tampoco denegado, por lo que está en un limbo legal”, explicó la letrada en diálogo con TN de Noche.

En ese sentido, De Moraes adelantó que Pourrain se presentará esta semana a una audiencia donde solicitará “el derecho a fianza” para que pueda seguir trabajando en el país hasta recibir su permiso de residencia.

“Es una detención arbitraria. En ninguna gestión anterior sucedió algo así”, cuestionó la abogada sobre el endurecimiento de los controles migratorios que decidió el presidente estadounidense, Donald Trump, en los aeropuertos.

Por otro lado, el hermano del futbolista explicó: “Él estaba con permiso de asilo, pero estaba con permiso de trabajo. Tenía todos los papeles en regla, pero estaba esperando la cita. Se ve que ahora están agarrando a los que tienen pendiente la cita".