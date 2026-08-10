La 17° edición de la Maratón Internacional de Punta del Este se presenta en Buenos Aires

Los preparativos para la Maratón de Punta del Este serán presentados este martes en la Ciudad de Buenos Aires. Conocé los detalles.

Con vistas a su 17ª edición, que se correrá el domingo 6 de setiembre en Punta del Este, la organización de la Maratón Internacional de Punta del Este realizará una presentación en Buenos Aires dirigida a entrenadores, grupos de entrenamiento y prensa.

La actividad tendrá lugar el martes 11 de agosto a las 17 horas, en la Residencia del Embajador de Uruguay en la Argentina (Av. Presidente Figueroa Alcorta 3300, CABA).

El domingo 6 de setiembre se correrá la 17ª edición de la Maratón Internacional de Punta del Este , el mayor evento del principal balneario del país fuera de temporada y una de las competencias deportivas de mayor impacto económico del calendario nacional. La carrera ofrece cuatro distancias: maratón (42,195 km), media maratón (21,097 km), 10 km y 5 km.

Las inscripciones para esta edición ya superan en 20% a las registradas el año pasado a la misma fecha, lo que anticipa un nuevo récord de participación: los organizadores esperan superar los 6.000 corredores, acompañados por otros tantos familiares y amigos.

El dato que explica el fuerte impacto económico del evento es la procedencia de los participantes: el 85% viene de fuera del departamento de Maldonado. El 25% son extranjeros, llegados hasta el momento de más de 30 países, principalmente Brasil, Argentina, Chile y Paraguay ; el 25% viene de Montevideo y el 20% del resto del interior, con representación de los 19 departamentos.

En 2025 la maratón generó casi 10.000 noches de hospedaje y un gasto de 1.600.000 dólares en alojamiento y gastronomía en Maldonado. Para 2026 se proyecta un crecimiento del 30% en ese impacto, en línea con el ritmo de inscripción y un mayor porcentaje de extranjeros.

La largada y llegada están ubicadas en Rambla Circunvalación y calle 30, sobre la playa Mansa. El circuito de maratón bordea la Península y la Playa Brava, cruza el puente de La Barra de ida y vuelta, recorre San Rafael y Beverly Hills, atraviesa Maldonado y retorna por la playa Mansa a la altura de Pinares. Los últimos 12 km transcurren íntegramente junto al mar.

Los circuitos de 42 y 21 km están certificados por World Athletics, lo que permite a los atletas registrar marcas válidas para clasificaciones internacionales, como la Maratón de Boston. El evento promueve además la inclusión de atletas con discapacidad: ciegos, en silla de ruedas, hand-bike, con prótesis y con discapacidad auditiva.

Según la encuesta de satisfacción realizada entre los participantes de la edición 2025, el evento obtuvo un NPS (Net Promoter Score) de +74, 22 puntos más que en 2023, y el 87% calificó su experiencia como muy buena o excelente.

La entrega de kits está prevista en el Hotel Enjoy Punta del Este. La competencia cuenta con el apoyo logístico de la Intendencia de Maldonado, ha sido declarada de interés turístico por el Ministerio de Turismo y de interés deportivo por la Secretaría Nacional del Deporte, y se financia íntegramente con patrocinadores privados e inscripciones.

Las inscripciones se realizan exclusivamente online en http://www.maratondepuntadeleste.com.uy, donde también se encuentra toda la información del evento.