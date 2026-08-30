Jorge Sampaoli dejó de ser el técnico de Talleres de Córdoba + Agregar ámbito en









El entrenador dejó el cargo tras el empate sin goles ante Central Córdoba, luego de un arranque con una sola victoria en siete fechas que dejó al equipo último en la Zona A.

Jorge Sampaoli dejó su cargo como entrenador de Talleres después de siete fechas del Torneo Clausura. @sampaolioficial

Talleres confirmó este domingo la salida de Jorge Sampaoli como entrenador del primer equipo, un día después del empate 0-0 ante Central Córdoba por la séptima fecha del Torneo Clausura. El técnico dejó su cargo luego de un inicio irregular, con apenas una victoria y el equipo último en la Zona A.

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La decisión fue comunicada oficialmente por la Comisión Directiva del club, que agradeció al entrenador y a su cuerpo técnico por el trabajo realizado durante su paso por la institución. Sin embargo, Talleres reconoció que los resultados obtenidos estuvieron por debajo de las expectativas que había generado su llegada.

El empate frente a Central Córdoba volvió a dejar en evidencia el complicado presente del equipo cordobés. El encuentro se disputó en el estadio Mario Alberto Kempes y terminó con silbidos y cánticos de los hinchas dirigidos contra el entrenador y la dirigencia.

Jorge Sampaoli durante el partido que terminó en goleada 3-1 de Gimnasia y Esgrima de Mendoza sobre Talleres. Un ciclo que duró apenas unos meses Sampaoli había llegado a Talleres en junio para reemplazar a Carlos Tevez y firmó un contrato por 18 meses. Su desembarco había significado el regreso del entrenador al fútbol argentino después de 26 años, pero los resultados no acompañaron el proyecto.

En las primeras siete jornadas del campeonato, el “Matador” consiguió apenas una victoria y cinco puntos, números que lo dejaron en el último puesto de la Zona A. El empate sin goles ante Central Córdoba terminó de profundizar el malestar alrededor del equipo y aceleró la decisión de finalizar el vínculo.

El cuerpo técnico que acompañó al entrenador estuvo integrado por Pablo Fernández, Diogo Meschine Alves, Marcos Fernández y Tadeu Meschine Alves. Desde la institución destacaron especialmente el vínculo que Sampaoli mantuvo con los futbolistas, además de su trabajo junto al staff y el impulso que les dio a jugadores surgidos del fútbol formativo. La dirigencia cordobesa deberá definir ahora al nuevo conductor del plantel profesional. Talleres ya piensa en su reemplazante Con la salida confirmada, la dirigencia deberá resolver rápidamente quién asumirá la conducción del plantel profesional. El club todavía no anunció al próximo entrenador y señaló que en los próximos días brindará información sobre la nueva conducción técnica. Talleres también remarcó en su comunicado que Sampaoli y sus colaboradores cobrarán “hasta el último día trabajado”, de acuerdo con el compromiso asumido cuando el entrenador se incorporó a la institución. La despedida del club también incluyó un mensaje para el técnico: “Les deseamos a Jorge el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos, tanto en el plano profesional como personal”, expresó la institución. El desafío para el próximo conductor será intentar revertir el presente deportivo de un equipo que quedó relegado en la Zona A y necesita sumar puntos para volver a acercarse a los objetivos planteados al comienzo del campeonato.