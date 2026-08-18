Crece la incertidumbre por la continuidad de Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba + Agregar ámbito en









La derrota ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza por 3-1 terminó de profundizar el mal momento deportivo del equipo que acumula cuatro partidos perdidos y tan solo una victoria en el Torneo Clausura.

Jorge Sampaoli asumió como entrenador de Talleres en junio de este año tras la salida de Carlos Tevez. @sampaolioficial

Talleres de Córdoba acumula cuatro derrotas en cinco fechas del Torneo Clausura 2026 con Jorge Sampaoli al mando del equipo y crece la incertidumbre por la continuidad del entrenador. Este martes se reunirá la dirigencia para definir el futuro del ex técnico de la Selección argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La derrota por 3-1 del lunes ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en la que el DT dejó el estadio y se subió al micro sin hablar con la prensa, profundizó la crisis deportiva del conjunto de la capital cordobesa.

"El equipo no puede superar el ambiente. Hoy nos hicieron un gol y se terminó el partido. No es culpa de la gente, ya que el equipo no le muestra nada que la estimule", había declarado Sampaoli después de la goleada 0-3 ante Lanús de local en el estadio Mario Alberto Kempes.

Jorge Sampaoli durante el partido que terminó en goleada 3-1 de Gimnasia y Esgrima de Mendoza sobre Talleres. La “T” se encuentra última de la zona A, sumó tan solo tres puntos en la victoria 4-0 frente a Platense en la tercera fecha. En la tabla anual está en el puesto 15 con 29 puntos, a cuatro de la clasificación a copas internacionales.

Sampaoli había sido presentado en la institución presidida por Andrés Fassi el 10 de junio de este año tras la salida de Carlos Tevez. El entrenador de 66 años fue elegido entre más de 50 perfiles analizados de distintas partes del mundo. Talleres quería encontrar un técnico con una identidad ofensiva. En estas cinco fechas, el conjunto cordobés anotó siete goles, pero recibió diez, nueve de ellos fueron en tan solo tres partidos.

Gustavo Quinteros, una de las opciones para dirigir Talleres Según confirmaron desde el entorno de Gustavo Quinteros, hubo contactos desde la dirigencia de la “T” para conocer su situación. El entrenador está sin club desde el jueves pasado cuando se oficializó su salida de Independiente luego de la derrota 4-0 frente a Atlético Tucumán por la Copa Argentina. Se trata solo de un sondeo por el momento, pero la relación entre Andrés Fassi y Sebastián Quinteros, el hijo del entrenador, facilitó la primera consulta. Talleres tendrá sus próximos dos desafíos de local con el objetivo de sumar puntos que lo alejen del fondo de la tabla y lo acerquen a las competencias internacionales: recibirá el próximo lunes a Rosario Central a las 21.15 y a Central Córdoba con día y horario a confirmar.