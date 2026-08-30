La UEFA repartirá casi u$s4.000 millones para los clubes que participan de los tres torneos continentales en la temporada 2026-2027 + Agregar ámbito en









El campeón de la Champions League percibirá u$s7,5 millones, además de u$s2,4 millones por cada triunfo en la fase de liga.

La UEFA repartirá de u$s3.842 millones entre los clubes participantes en sus tres competiciones continentales durante la temporada 2026-2027. UEFA

La UEFA prevé distribuir un total de u$s3.842 millones entre los clubes participantes en sus tres competiciones continentales durante la temporada 2026-2027. El grueso de la partida, 2.857 millones (74,38%), corresponderá a los equipos de la Liga de Campeones y la Supercopa; u$s654 millones (17,02%) irán a la Liga Europa, y u$s330 millones (8,60%) a la Liga Conferencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El reparto se estructura en tres partidas: una cantidad fija por acceder a la fase liga de cada competición, otra vinculada al rendimiento deportivo, y una tercera denominada "value pillar", una variable que combina el peso del mercado audiovisual de cada país con los coeficientes europeos de los clubes, lo que hace que cada participante perciba una cifra distinta según su procedencia y trayectoria reciente.

En la Champions League, cada uno de los 36 clubes de la fase liga recibirá una asignación fija de u$s21.56 millones, divididos en un primer pago de u$s20.70millones y un saldo final de u$s869.000. A esta base se suma el componente de rendimiento: u$s2.4 millones por victoria y u$s811mil por empate. La progresión en el torneo añade nuevos tramos económicos: u$s12,7 millones por alcanzar octavos, u$s14,5 millones por cuartos, u$s17 millones por semifinales y u$s21.4 millones por llegar a la final. El campeón que levante el título el 5 de junio en el estadio Metropolitano de Madrid sumará u$s7,5 millones de euros adicionales.

A esta estructura se añade una prima por clasificación final en la fase liga, con un fondo total repartido en 666 partes iguales de u$s319 mil euros cada una: el último clasificado recibirá una parte y el primero, 36. Existe además un bonus adicional por posición, con u$s2.3 millones para los ocho primeros clasificados y u$s1.16 millón para los situados entre el noveno y el decimosexto puesto. Para el "value pillar" de la Champions, la UEFA reserva u$s988 millones.

El PSG fue el campeón de la Champions League 2026 y percibió por parte de la UEFA cerca de u$s104 millones. UEFA En la Europa League, cuya final se disputará el 26 de mayo en Frankfurt, cada uno de los 36 participantes en la fase liga partirá con u$s4,99 millones, a los que se suman u$s521 por victoria y u$s174 por empate. La progresión otorga u$s347 mil por acceder a los play-off, u$s2.02 millones por octavos, u$s2,9 millones por cuartos, u$s4,9 millones por semifinales y u$s8.1 millones por disputar la final, con u$s6.9 millones adicionales para el campeón. El fondo del "value pillar" de esta competición asciende a u$s229 millones.

La Liga Conferencia (Conference League), cuya final se jugará el 2 de junio en Estambul, reparte cifras proporcionalmente menores: u$s3.67 millones de base para cada uno de los 36 clasificados a la fase liga, u$s464.000 euros por victoria y u$s154.000 por empate, con un máximo de u$s4.6millones para el equipo que gane el título. El fondo destinado al "value pillar" de esta tercera competición se sitúa en u$s66 millones de euros, completando así el reparto global de u$s3.842 millones que la UEFA distribuirá entre las tres competiciones esta temporada.