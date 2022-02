Del Potro no jugará el ATP de Río de Janeiro y sumó otro embargo por estafas de su padre

"La verdad es que es un momento que no quería que llegara nunca, porque no quería, pero la salud me hizo tomar una decisión, poco convencido. Hice mucho esfuerzo en estos dos años y medio, y a veces puedo perder y no tengo la fuerza para salir adelante y esta vez siento un poco eso. Lo di todo", aseguró "La Torre de Tandil" tras perder, sin poder contener su angustia.