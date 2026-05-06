El emocionante encuentro entre Lionel Messi y "Quico": "No quería morirme sin darte la mano" + Seguir en









El capitán argentino recibió a Carlos Villagrán en el predio de Inter Miami tras el deseo que había manifestado el actor mexicano. Hubo abrazo, camiseta firmada y un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Lionel Messi y un inesperado encuentro con "Quico".

Lionel Messi protagonizó un emotivo encuentro fuera de las canchas al recibir en el predio de Inter Miami a Carlos Villagrán, el actor mexicano que interpretó a “Quico” en El Chavo del 8. El momento rápidamente se viralizó por la emoción del histórico comediante y la calidez del cruce entre ambos.

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Villagrán, de 82 años, había asistido días atrás al clásico de Florida entre Inter Miami y Orlando City y expresó públicamente su deseo de conocer al capitán de la Selección argentina. Finalmente, el club organizó el encuentro en sus instalaciones.

Durante la reunión, el actor se mostró visiblemente emocionado, abrazó al rosarino y le confesó: “No quería morirme sin darte la mano”, una frase que reflejó el impacto que le generó conocer al campeón del mundo.

El encuentro entre Lionel Messi y "Quico" Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Carlos Villagran Kiko (@carlos_kiko1) Messi recibió el gesto con una sonrisa y agradeció las palabras del histórico intérprete mexicano, en un encuentro que unió a dos figuras icónicas de distintas generaciones y ámbitos.

En el video se ve como Villagrán primero besa en el cachete al astro argentino y luego le hace una interpretación con frases célebes de "Quico".

Además, el futbolista le firmó una camiseta número 10 de Inter Miami con el nombre de “Quico”, imagen que fue compartida en redes sociales por Becky Palacios, esposa de Villagrán. Las fotos y videos del encuentro generaron miles de reacciones en redes, donde usuarios destacaron la emoción del actor y el perfil cercano de Messi en este tipo de situaciones.