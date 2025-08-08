Alejandro Garnacho deja el Manchester United y será jugador del Chelsea







El joven delantero que fue convocado por Scaloni a la Selección está cerca de ser nuevo refuerzo del Chelsea, reciente campeón del Mundial de Clubes.

Alejandro Garnacho tiene los días contados en el Manchester United tras ser marginado por el entrenador Rubem Amorim. Por ello, quien aceleró por el delantero de la Selección argentina es nada menos que el Chelsea.

El reciente campeón del mundo pretende al extremo, tras venderle al Arsenal a Madueke y liberar ese puesto, y por eso está dispuesto a desembolsar hasta 70 millones de euros. Sin embargo, el United espera recibir al menos 80M por el nacido en España.

image Los "Red Devils" ficharon recientemente a Matheus Cunha, Benjamin Šeško y Bryan Mbeumo, gastando 240 millones de euros, por lo que necesitan recaudar y le dieron vía libre al "Bichito".

A falta de acuerdo entre los clubes, Garnacho será compañero de Enzo Fernández y Aaron Anselmino, cumpliendo así uno de los requisitos del DT Enzo Maresca, que también pretendía sumar a “Dibu” Martínez pero no pudo.

Cabe destacar que Garnacho rechazó ofertas del Napoli, Galatasaray y hasta del fútbol árabe, ya que su deseo es continuar en la Premier League inglesa.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United El argentino pegó el salto a la primera de los "Red Devils" en 2022. Desde entonces, disputó 144 partidos, marcó 26 goles y repartió 22 asistencias. Además, obtuvo dos títulos: la Copa de la Liga en 2023 y la FA Cup en 2024 tras derrotar por 2-1 a Manchester City en la final.