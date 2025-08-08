El “Xeneize” quiere cortar con la histórica sequía de 11 partidos sin conocer la victoria. Para ello deberá superar a un gran rival como Racing el sábado en la Bombonera.

Boca recibe a Racing este sábado en la Bombonera: horario, TV y formaciones

Boca recibirá este sábado a Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga profesional de Fútbol, en un encuentro que será clave pensando en la continuidad de Miguel Ángel Russo como técnico xeneize.

Boca llega a este partido en un flojísimo momento deportivo, ya que arrastra 11 partidos sin ganar, la peor racha de su historia. Esta situación pone en jaque la continuidad de Russo, quien necesita que sus dirigidos muestren una versión diferente a la de los últimos encuentros y consigan un buen resultado.

En el actual Torneo Clausura , el “Xeneize” marcha 13° en la Zona A, con solo dos puntos.

Para este partido decisivo, aún hay dos incógnitas en el 11 inicial de Boca: una pasa por la defensa, donde Ayrton Costa podría volver luego de su lesión aunque en caso de no estar al 100% jugará Marco Pellegrino , mientras que Malcom Braida y Alan Velasco pelean por un lugar en la mitad de la cancha.

Racing, por su parte, viene de golear 3-0 a Deportivo Riestra para meterse por primera vez en 10 años en los cuartos de final de la Copa Argentina .

Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Costas tuvieron un flojo comienzo en el Torneo Clausura, sumando solo tres puntos producto de las derrotas como local ante Barracas Central y Estudiantes de La Plata, y el triunfo en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba.

Para este partido, Costas pondría un mix entre jugadores que suelen ser titulares y suplentes, ya que solo tres días después tendrán el duelo clave ante Peñarol, en Uruguay, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

A qué hora juegan Boca vs Racing

Hora: 16:30.

Por dónde ver Boca vs Racing

TV: ESPN Premium

Formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Rodrigo Battaglia, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Leandro Paredes, Milton Delgado, Malcom Braida o Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Facundo Cambeses; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso o Franco Pardo; Facundo Mura, Martín Barrios, Richard Sánchez, Ignacio Rodríguez; Tomás Conechny, Adrián Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

Árbitro: Nicolás Ramírez