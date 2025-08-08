Carabelli abrió la jornada argentina en Cincinnati con un alentador triunfo

El porteño, que venía de retirarse de Toronto, le ganó 7-5 y 6-3 al ex Top 10 japonés Nishikori. En tanto, Tirante no pudo seguir con su andar y perdió en el debut.

El argentino Camilo Ugo Carabelli tuvo un estreno positivo en el Masters 1000 de Cincinnati al vencer en sets corridos por 7-5 y 6-3 al japonés Kei Nishikori .

Carabelli, que venía de retirarse en Toronto por molestias musculares, mostró solidez desde el inicio y se metió en la segunda ronda, donde enfrentará al local Ben Shelton , que anoche se coronó en Toronto en lo que significó su primer título de M1000 .

El partido marcó el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional. Carabelli comenzó con autoridad, quebrando en el primer juego de devolución y tomando ventaja. Aunque Nishikori logró emparejar el marcador, el argentino encontró precisión en los momentos clave y cerró el primer set con un quiebre en el tramo final.

En la segunda manga, la paridad se mantuvo hasta el 3-3, pero Carabelli aceleró desde el fondo de la cancha, quebró en el séptimo juego y sostuvo su servicio con firmeza para sellar el triunfo. En poco más de una hora y media, el argentino confirmó su recuperación física y dio un paso firme en el certamen.

Con esta victoria, Ugo Carabelli busca consolidarse en los torneos de mayor exigencia del circuito. Su próximo rival será Ben Shelton, actual número 6 del ranking ATP, dueño de un juego potente, arriesgado y con un saque demoledor.

Rápido adiós de Thiago Tirante

Thiago Tirante no logró mantener el impulso tras superar la clasificación y quedó eliminado en la primera ronda de Cincinnati, luego de perder ante el italiano Luca Nardi por 6-4 y 7-6 (5), en un partido que duró casi dos horas y en el que llegó a estar 5-3 y con saque para llevar el segundo set.

El platense, que había protagonizado una jornada histórica al vencer a James Trotter y Arthur Cazaux en un mismo día para acceder al cuadro principal, no pudo sostener el nivel ante Nardi y se despidió rápidamente del certamen. Su próximo destino será el Challenger de Cancún, como preparación para el US Open.

Pese a la derrota, Tirante sumó experiencia en su segundo cuadro principal de Masters 1000 en la temporada, tras haber debutado en Miami.