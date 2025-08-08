El argentino Camilo Ugo Carabelli tuvo un estreno positivo en el Masters 1000 de Cincinnati al vencer en sets corridos por 7-5 y 6-3 al japonés Kei Nishikori.
Carabelli abrió la jornada argentina en Cincinnati con un alentador triunfo
El porteño, que venía de retirarse de Toronto, le ganó 7-5 y 6-3 al ex Top 10 japonés Nishikori. En tanto, Tirante no pudo seguir con su andar y perdió en el debut.
Carabelli, que venía de retirarse en Toronto por molestias musculares, mostró solidez desde el inicio y se metió en la segunda ronda, donde enfrentará al local Ben Shelton, que anoche se coronó en Toronto en lo que significó su primer título de M1000.
El partido marcó el primer enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional. Carabelli comenzó con autoridad, quebrando en el primer juego de devolución y tomando ventaja. Aunque Nishikori logró emparejar el marcador, el argentino encontró precisión en los momentos clave y cerró el primer set con un quiebre en el tramo final.
En la segunda manga, la paridad se mantuvo hasta el 3-3, pero Carabelli aceleró desde el fondo de la cancha, quebró en el séptimo juego y sostuvo su servicio con firmeza para sellar el triunfo. En poco más de una hora y media, el argentino confirmó su recuperación física y dio un paso firme en el certamen.
Con esta victoria, Ugo Carabelli busca consolidarse en los torneos de mayor exigencia del circuito. Su próximo rival será Ben Shelton, actual número 6 del ranking ATP, dueño de un juego potente, arriesgado y con un saque demoledor.
Rápido adiós de Thiago Tirante
Thiago Tirante no logró mantener el impulso tras superar la clasificación y quedó eliminado en la primera ronda de Cincinnati, luego de perder ante el italiano Luca Nardi por 6-4 y 7-6 (5), en un partido que duró casi dos horas y en el que llegó a estar 5-3 y con saque para llevar el segundo set.
El platense, que había protagonizado una jornada histórica al vencer a James Trotter y Arthur Cazaux en un mismo día para acceder al cuadro principal, no pudo sostener el nivel ante Nardi y se despidió rápidamente del certamen. Su próximo destino será el Challenger de Cancún, como preparación para el US Open.
Pese a la derrota, Tirante sumó experiencia en su segundo cuadro principal de Masters 1000 en la temporada, tras haber debutado en Miami.
