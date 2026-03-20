La verdad sobre el escándalo amoroso que sorprendió a la Premier League y arruinó a dos futbolistas

El capitán de la Selección de Inglaterra protagonizó un escándalo de proporciones mundiales: no hubo un solo país en el que no se hable de su traición.

El fútbol cuenta con escándalos fuera de las canchas en varios rincones del mundo. Desde Argentina hasta Japón, la vida privada de los protagonistas suele traspasar la privacidad y convertirse en el tema favorito de conversación tanto de las personas como de los medios de comunicación.

Pero este caso quizás dejó en claro que, una vez que el rumor empieza a reproducirse, es imposible pararlo y los estragos que hace en el camino son inevitables. Si hay una historia que trajo tela para cortar en este deporte fue la que protagonizó John Terry , el intachable capitán de Inglaterra, acusado de haber engañado a su esposa con la pareja de su compañero y “mejor amigo”.

Para empezar a contar esta historia hay que constatar que en Inglaterra los medios no suelen tener ningún filtro para opinar, sea verdad o no. El humor negro llega a niveles que en este lado del planeta serían vistos de manera extraña, por lo que el episodio que involucró a los futbolistas británicos tuvo una cobertura bastante desmedida.

La imagen que recorrió el mundo: Bridge rechazó el saludo de Terry en el duelo entre el Chelsea y Manchester City.

John Terry era el capitán de un Chelsea que pasó de ser un club que no lograba la estabilidad en la Premier League a dominarla, todo de la mano del magnate Roman Abramovich. El defensor central fue una pieza clave del despertar a los Blues en Londres, y su nivel, acompañado de su imagen de líder intachable y muralla en el campo de juego, también le permitía portar la cinta en el seleccionado británico .

En los Blues, esa época de gloria tenía en el lateral izquierdo a Wayne Bridge , hoy recordado por ser, como lo llamaron los medios ingleses, un “cornudo ” más que por lo que logró en las canchas. El carrilero mantenía un noviazgo con Vanessa Perroncel, con quien tuvo un hijo, pero su relación terminó en 2009 . Esa etapa coincidió con el traslado del futbolista al Manchester City de Carlos Tevez.

De la noche a la mañana, los medios atacaron al capitán del Chelsea y de la Selección de Inglaterra. “Terry engañó a su esposa”, titulaba el Daily Mirror, mientras que en The Sun afirmaban que Bridge había sido “traicionado por su capitán y mejor amigo”. Si bien llevaba la cinta, no había señales de que hubiera una gran relación entre ambos.

Al día de hoy, si bien se constataron visitas de Terry a Vanessa, ella afirma y sostiene que fueron en plan de amistad. ¿Hay algo de verdad? Todas las partes lo niegan, los medios lo afirman y el morbo ayuda a que la ficción supere a la realidad, por lo que, en esa época, más que una respuesta clara, todos buscaban lo mismo: la venganza de Bridge en las canchas.

Bridge Terry Shaun Botterill/Getty Images En 2006, Inglaterra era eliminada del Mundial de Alemania y Bridge consolaba a un Terry completamente afligido. Shaun Botterill/Getty Images

El saludo que no fue y avivó la polémica

Antes de llegar a la noche que le puso fin a esto, más por decepción que por otra cuestión en sí, hay que remarcar que fueron jornadas turbulentas para todos los protagonistas. La esposa de Terry y sus hijos se refugiaron en Dubái, acosados por un gran número de paparazzis, al igual que Perroncel.

Por otro lado, a Terry le quitaron la capitanía de Inglaterra de cara al último tramo de preparación para la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Fabio Capello tomó esta decisión para evitar un colapso del vestuario, ya que a Bridge le llegaba apoyo no solo de sus compañeros: algunos integrantes del Chelsea y decenas de jugadores del fútbol inglés y europeo se comunicaron con él y le expresaron su solidaridad.

Pero el público quería algo más. El morbo invadió un partido que, en otro contexto, no hubiera tenido tanta importancia. Los Blues llegaban punteros; el Manchester City estaba cuarto, pero en juego había algo mucho más grande: Bridge tendría cara a cara al hombre que lo traicionó.

Las casas de apuestas no dudaron en intentar avivar más el fuego y empezaron a plantear posibles situaciones para que los fanáticos jugaran. Los medios incitaban al lateral izquierdo a hacer algo, mientras que los directivos de su club le rogaban que mantuviera todo con normalidad. ¿Qué hizo finalmente?

En el saludo protocolar, esquivó su mano. Nada más que eso. La decepción fue tan grande que los medios, sumado a la decisión del carrilero de no formar parte de la Selección de Inglaterra, lo llamaron “cobarde” y “cornudo”, como llegó a rezar uno de los artículos del Daily Mail. ¿El resultado? El City ganó 4 a 2, y esto le puso fin a una historia en la cual no faltó la opinión de nadie, ni siquiera de un argentino.

Embed - john terry v wayne bridge THE BIG HAND SHAKE !

La opinión de Carlos Tevez sobre el escándalo de Terry y Bridge

Si bien hubo muchas voces al respecto sobre el asunto que involucró a John Terry y Wayne Bridge, nadie llegó a hacer tanto ruido como el argentino. Para Carlos Tevez esto no era algo más, fue una situación que, de haber ocurrido en el país, habría tenido un desenlace trágico.

"No creo que se pueda hacer eso con la mujer de otro jugador. No está bien", explicó enojado Carlitos. "En mi opinión, Terry no tiene códigos por lo que le hizo a Bridge", siguió su relato el Apache, aunque su siguiente frase fue reproducida en toda Inglaterra y Europa: "Si haces eso en mi barrio, perderías las piernas o peor, no sobrevivirías".

Tevez Terry Julian Finney/Getty Images Durante el duelo hubo muchos roces con el central y Carlitos fue clave para el triunfo de los Citizen por 4 a 2. Julian Finney/Getty Images

Las disculpas que no sirvieron de mucho

Ahora, se ha hablado mucho de John Terry y su rol como villano, del papel de víctima que recibió Wayne Bridge, pero hubo dos personas más involucradas: la esposa y la amante, que también es exnovia y madre del hijo del afectado.

El matrimonio logró reconciliarse en Dubái, con la aparición de fotos dándose muestras de afecto, casi como si fuera una coreografía organizada. Por otro lado, quien peor la pasó fue Vanessa Perroncel. Pasó de ser un objeto en la disputa de dos hombres a la villana, fue despojada de toda su privacidad y acusada de algo que aún niega fervientemente.

Durante más de un año exigió una disculpa por parte de los medios de comunicación. La misma, para el conflicto que inició en 2009, llegó ocho meses después, el 3 de octubre de 2010. En un pequeño párrafo de un artículo, el medio encargado de filtrar todo le pidió perdón en tres renglones de texto, como si eso solucionara el daño que tuvo que soportar en su día a día, además de las publicaciones que en la posterioridad podrán ser vistas por el hijo que tuvo con Bridge.